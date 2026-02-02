Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

The New York Times проаналізувала близько 3 мільйонів сторінок документів, оприлюднених Міністерством юстиції США у справі обвинуваченого в сексуальних злочинах Джеффрі Епштейна. У цих матеріалах чинний президент Дональд Трамп згадується понад 38 тисяч разів у більш ніж 5 300 файлах, однак жодних підтверджень протиправних дій з його боку документи не містять.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Згадки Трампа у нових файлах Епштейна — деталі

Видання зазначає, що у нових файлах є багато згадок про Трампа, який до початку 2000-х років був близьким другом Епштейна. NYT пише, що обох їх на той час об'єднувало захоплення молодими жінками.

Водночас, як відомо, глава Білого дому заперечує будь-які правопорушення, пов'язані з Епштейном. А заступник генерального прокурора Тодд Бланш зазначає, що у файлах немає приводу для подальшого розслідування стосовно лідера США.

Попри це, видання The New York Times виявило в новій партії "файлів Епштейна" від Мін'юсту більш ніж 5 300 файлів, що містять понад 38 000 згадок про Трампа, його дружину Меланію, його клуб Мар-а-Лаго у Флориді та інші пов'язані з ним слова і фрази.

Як відомо, попередні партії містили ще 130 файлів зі згадками про Трампа.

Значна частина оприлюднених нині документів, у яких згадується Дональд Трамп, — це новинні публікації та інші відкриті матеріали, що надходили на електронну пошту Джеффрі Епштейна.

Жоден із цих файлів не містить доказів прямого листування чи іншої комунікації між Трампом і Епштейном. Лише окремі документи датуються початком 2000-х років — періодом, коли вони підтримували особисті стосунки.

Водночас документи свідчать, що навіть після припинення контактів з Трампом Епштейн продовжував стежити за його діяльністю, зокрема намагався використати політичне зростання Трампа у власних інтересах.

Ще нещодавно оприлюднені файли також містять нотатки та стенограми інтерв'ю, що проводили слідчі з жертвами Епштейна. І дехто з потерпілих згадує взаємодію з Трампом: наприклад, як їх везли в Мар-а-Лаго на зустріч із ним чи як Трамп приходив у гості до Епштейна. Такі нотатки не вказують на неправомірну поведінку Трампа.

Окрім цього, серед новооприлюднених матеріалів є електронні листи від жінки на ім’я Меланія, адресовані Гіслейн Максвелл — близькій соратниці Джеффрі Епштейна та його колишній партнерці, яка нині відбуває 20-річне ув’язнення за співучасть у торгівлі людьми.

Нагадаємо, що 30 січня Міністерство юстиції США відкрило доступ до ще близько 3 мільйонів сторінок документів, пов’язаних зі справами Епштейна.

Джеффрі Епштейн. Фото: Reuters

Справа Джеффрі Епштейна — що відомо

Джеффрі Епштейн — американський мільярдер і фінансист, який десятиліттями будував зв’язки з впливовими політиками, бізнесменами та зірками. Його скандал пов’язаний із сексуальною експлуатацією неповнолітніх дівчат.

У 2005 році батьки 14-річної дівчинки заявили в поліцію, що вона була у його маєтку у Флориді, де він вчиняв розпусні дії. Слідство встановило, що Епштейн створив цілу мережу вербування дівчат — зазвичай неповнолітніх, яких заманювали обіцянками грошей чи роботи.

У 2008 році йому вдалося укласти скандальну угоду з прокуратурою: він визнав себе винним у менш тяжких звинуваченнях і відбув покарання лише 13 місяців у в’язниці з пільговими умовами. Це викликало обурення, бо масштаби злочинів були значно більшими.

У липні 2019 року Епштейна знову арештували за обвинуваченням у сексуальній експлуатації неповнолітніх та створенні "мережі торгівлі людьми".

У серпні 2019 він помер у тюрмі — офіційно це назвали самогубством, але навколо смерті досі існує багато теорій змови, адже він міг дати свідчення проти впливових людей.

Нагадаємо, що видання Daily Mail писало, що Епштейн міг співпрацювати з російською розвідкою, знайомлячи впливових осіб з дівчатами з метою створення компрометуючих матеріалів.

Раніше ми інформували, що у файлах в справі Епштейна можна помітити співака Майкла Джексона ти низку інших відомих людей.