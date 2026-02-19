Чарльз III. Фото: Jordan Pettitt/Pool via REUTERS

Король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III відреагував на арешт брата Ендрю Маунтбеттен-Віндзора. Відомо, що він та Букінгемський палац не були попереджені.

Про це пише ВВС News Україна у четвер, 19 лютого, передає Новини.LIVE.

Реакція Чарльза III на затримання брата Ендрю

Чарльз III висловив серйозне занепокоєння через повідомлення про пред’явлення підозри його молодшому брату. За його словами, попереду очікується повний, справедливий та належний процес, який будуть проводити відповідні органи.

Король зауважив, що вони користуються повною підтримкою та співпрацею королівської родини.

"Дозвольте мені чітко заявити: правосуддя має відбутися", — підкреслив він.

Чарльз III наголосив, що під час розслідування давати будь-які додаткові коментарі було б недоречно. Він також запевнив, що його родина й надалі сумлінно виконує свої обов’язки та служить суспільству.

Чому арештували Ендрю Маунтбеттен-Віндзора

У Британії заарештували колишнього принца Ендрю за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем. Це сталося через документи, що залишилися з періоду його роботи торговим посланцем і, як стверджується, потрапили до Епштейна.

Наразі брат Чарльза III перебуває під вартою. Раніше Ендрю заперечував правопорушення, які повʼязані з Епштейном.

Справа Джеффрі Епштейна

У листопаді минулого року Конгрес США підтримав публікацію файлів Епштейна. Відомо, що його засудили за сексуальні злочини. Фігурант помер 10 серпня 2019 року у вʼязниці.

Згодом Міністерство юстиції оприлюднило файли, на яких можна помітити світових зірок та політиків. Зокрема, йдеться про Майкла Джексона та Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.

Крім того, відомство видалило щонайменше 16 файлів у справі Епштейна. Повідомляється, що на зображеннях був лідер США Дональд Трамп.

Також Епштейн міг мати зв’язки з радянськими та російськими спецслужбами і брати участь у схемі шантажу впливових осіб. У файлах міститься 1056 документів із згадками диктатора Володимира Путіна та 9629 документів із посиланнями на Москву.

Відомо, що у файлах згадується Одеса як важливий пункт у логістичних маршрутах його мережі.