Брата короля Британії Чарльза III заарештували — що відомо

Брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор. Фото: Getty Images

У Великій Британії заарештували брата короля Чарльза III — колишнього принца Ендрю. Правоохоронці заарештували Ендрю за підозрою у зловживаннях на момент, коли він перебував на офіційних посадах.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на BBC.

Реклама

Читайте також:

У Британії заарештували брата короля Ендрю — що відомо

Британська поліція повідомила, що 19 лютого затримала чоловіка віком понад 60 років із графства Норфолк за підозрою у службових зловживаннях. Окрім цього, правоохоронці провели обшуки за кількома адресами в Беркширі та Норфолку.

Ім’я затриманого офіційно не розголошують, однак оприлюднена інформація збігається з даними стосовно Маунтбеттена-Віндзора. Зокрема, автомобілі поліціянтів бачили біля будинку, де він нині мешкає.

Ендрю заарештували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем. Через документи, що існували з часів його роботи торговим посланцем, і які, як стверджується, були передані Епштейну.

Правоохоронці також повідомили, що затриманий нині перебуває під вартою.

Зауважимо, що раніше Ендрю заперечував будь-які правопорушення щодо будь-якого з питань, пов'язаних з Епштейном.

"Після ґрунтовної оцінки ми відкрили розслідування за цим обвинуваченням у зловживанні службовим становищем. Важливо зберегти цілісність і об’єктивність нашого розслідування, поки ми разом із партнерами працюємо над перевіркою цього ймовірного правопорушення. Ми усвідомлюємо значний суспільний інтерес до цієї справи й надаватимемо оновлення у відповідний час", — прокоментував заступник головного констебля Олівер Райт.

Сьогодні, 19 лютого, у день арешту, Ендрю відзначає день народження — йому виповнилося 66 років.

Що відомо про Ендрю та його зв'язки з Епштейном

Восени 2025 року принц Ендрю добровільно відмовився від титулу герцога Йоркського та всіх королівських відзнак. Це сталося тлі обвинувачень у зв’язках із Джеффрі Епштейном.

Після оприлюднення нових матеріалів у справі Епштейна Ендрю залишив королівську резиденцію.

У документах, що стали публічними, йдеться про те, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор нібито передавав Епштейну офіційні торгівельні папери Великої Британії.

Ендрю не єдиний із впливових осіб, кого звинувачують у зв'язках з Джеффрі Епштейном. Відтак, видання The New York Times проаналізувало, як часто лідер США Дональд Трамп фігурує в нових файлах Епштейна.

Також у файлах в справі Епштейна можна помітити співака Майкла Джексона ти низку інших відомих людей.