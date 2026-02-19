Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Брата короля Британії Чарльза III Ендрю заарештували — деталі

Брата короля Британії Чарльза III Ендрю заарештували — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 13:04
Брата короля Британії Чарльза III заарештували — що відомо
Брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор. Фото: Getty Images

У Великій Британії заарештували брата короля Чарльза III — колишнього принца Ендрю. Правоохоронці заарештували Ендрю за підозрою у зловживаннях на момент, коли він перебував на офіційних посадах.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на BBC.

Реклама
Читайте також:

У Британії заарештували брата короля Ендрю — що відомо

Британська поліція повідомила, що 19 лютого затримала чоловіка віком понад 60 років із графства Норфолк за підозрою у службових зловживаннях. Окрім цього, правоохоронці провели обшуки за кількома адресами в Беркширі та Норфолку. 

Ім’я затриманого офіційно не розголошують, однак оприлюднена інформація збігається з даними стосовно Маунтбеттена-Віндзора. Зокрема, автомобілі поліціянтів бачили біля будинку, де він нині мешкає.

Ендрю заарештували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем. Через документи, що існували з часів його роботи торговим посланцем, і які, як стверджується, були передані Епштейну.

Правоохоронці також повідомили, що затриманий нині перебуває під вартою.

Зауважимо, що раніше Ендрю заперечував будь-які правопорушення щодо будь-якого з питань, пов'язаних з Епштейном.

"Після ґрунтовної оцінки ми відкрили розслідування за цим обвинуваченням у зловживанні службовим становищем. Важливо зберегти цілісність і об’єктивність нашого розслідування, поки ми разом із партнерами працюємо над перевіркою цього ймовірного правопорушення. Ми усвідомлюємо значний суспільний інтерес до цієї справи й надаватимемо оновлення у відповідний час", — прокоментував заступник головного констебля Олівер Райт. 

Сьогодні, 19 лютого, у день арешту, Ендрю відзначає день народження — йому виповнилося 66 років.

Що відомо про Ендрю та його зв'язки з Епштейном

Восени 2025 року принц Ендрю добровільно відмовився від титулу герцога Йоркського та всіх королівських відзнак. Це сталося тлі обвинувачень у зв’язках із Джеффрі Епштейном.

Після оприлюднення нових матеріалів у справі Епштейна Ендрю залишив королівську резиденцію. 

У документах, що стали публічними, йдеться про те, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор нібито передавав Епштейну офіційні торгівельні папери Великої Британії.

Ендрю не єдиний із впливових осіб, кого звинувачують у зв'язках з Джеффрі Епштейном. Відтак, видання The New York Times проаналізувало, як часто лідер США Дональд Трамп фігурує в нових файлах Епштейна.

Також у файлах в справі Епштейна можна помітити співака Майкла Джексона ти низку інших відомих людей.

розслідування король Чарльз ІІІ Велика Британія арешт файли Епштейна
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації