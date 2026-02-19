Видео
Главная Новости дня Брата короля Британии Эндрю арестовали — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 13:04
В Британии арестовали брата короля — бывшего принца Эндрю
Брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Фото: Getty Images

Брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением.  В его домах проводятся обыски.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Британская полиция сообщила, что 19 февраля задержала мужчину в возрасте более 60 лет из графства Норфолк по подозрению в служебных злоупотреблениях. Кроме этого, правоохранители провели обыски по нескольким адресам в Беркшире и Норфолке.

Имя задержанного официально не разглашают, однако обнародованная информация совпадает с данными относительно Маунтбеттена-Виндзора. В частности, автомобили полицейских видели возле дома, где он сейчас живет.

Эндрю арестовали по подозрению в злоупотреблениях государственным служебным положением. Из-за документов, существовавших со времен его работы торговым посланником, и которые, как утверждается, были переданы Эпштейну.

Правоохранители также сообщили, что задержанный сейчас находится под стражей.

Заметим, что ранее Эндрю отрицал любые правонарушения по любому из вопросов, связанных с Эпштейном.

"После основательной оценки мы открыли расследование по этому обвинению в злоупотреблении служебным положением. Важно сохранить целостность и объективность нашего расследования, пока мы вместе с партнерами работаем над проверкой этого вероятного правонарушения. Мы осознаем значительный общественный интерес к этому делу и будем предоставлять обновления в соответствующее время", — прокомментировал заместитель главного констебля Оливер Райт.

Сегодня, 19 февраля, в день ареста, Эндрю отмечает день рождения — ему исполнилось 66 лет.

Что известно об Эндрю и его связи с Эпштейном

Осенью 2025 года принц Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского и всех королевских отличий. Это произошло на фоне обвинений в связях с Джеффри Эпштейном.

После обнародования новых материалов по делу Эпштейна Эндрю покинул королевскую резиденцию.

В документах, ставших публичными, говорится о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор якобы передавал Эпштейну официальные торговые бумаги Великобритании.

Эндрю не единственный из влиятельных лиц, кого обвиняют в связях с Джеффри Эпштейном. Следовательно, издание The New York Times проанализировало, как часто лидер США Дональд Трамп фигурирует в новых файлах Эпштейна.

Также в файлах в деле Эпштейна можно заметить певца Майкла Джексона и ряд других известных людей.

расследование король Чарльз ІІІ Великобритания арест файлы Эпштейна
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
