Хасиды в Умани — как выглядит пункт скорой помощи для паломников

Патрулирование по улицам Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Умани активно проходит второй день празднования Рош ха-Шана. В медицинском пункте для хасидов нет ни врачей, ни медикаментов.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE, находившийся на месте событий.

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Медицинский пункт для паломников в Умане

Медицинский пункт для хасидов возле синагоги, обустроенный в палатке скорой помощи, поразил отсутствием основных медицинских ресурсов. В ней не оказалось ни врачей, ни медикаментов.

Зато в палатке стояли паломники, которые поджигали сигареты.

Как отметил корреспондент, в палатке можно было увидеть только принтер, лампу для нагрева, небольшой экран и стенд о врачах.

Напомним, в этом году со 2 по 4 октября в Умани отмечают иудейский Новый год Рош ха-Шана. В настоящее время в городе находится большое количество хасидов.

В целом в зоне паломничества на постоянной основе патрулируют спасатели, правоохранители и даже кинологи, которые наблюдают за безопасностью. Однако хасиды не стесняются и оставляют после себя горы мусора, на что жалуются местные коммунальщики.

Как проходит второй день празднования Рош ха-Шана можно посмотреть в фоторепортаже от Новини.LIVE.

Также наш корреспондент побывал в укрытии для паломников, которое переделали в столовую.