Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Без лікарів та медикаментів — який вигляд має медичний пункт для хасидів (відео) arrow

Без лікарів та медикаментів — який вигляд має медичний пункт для хасидів (відео)

3 жовтня 2024 20:57
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Хасиди в Умані — який вигляд має пункт швидкої допомоги для паломників
Патрулювання на вулицях Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

В Умані активно триває другий день святкування Рош га-Шана. Натомість у медичному пункті для хасидів немає ні лікарів, ні медикаментів.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE, який перебував на місці подій.

Читайте також:

Медичний пункт для паломників в Умані

Медичний пункт для хасидів біля синагоги, облаштований у наметі швидкої допомоги, вразив відсутністю основних медичних ресурсів. У ньому не виявилося ні лікарів, ні медикаментів.

Натомість у наметі стояли паломники, які підпалювали цигарки.

Як зазначив кореспондент, у наметі можна було побачити лише принтер, лампу для нагріву, невеличкий екран і стенд про лікарів. 

Нагадаємо, цьогоріч з 2 по 4 жовтня в Умані відзначають юдейський Новий рік Рош га-Шана. Наразі у місті перебуває велика кількість хасидів.

Загалом у зоні паломництва на постійній основі патрулюють рятувальники, правоохоронці та навіть кінологи, які спостерігають за безпекою. Проте хасиди не соромляться і залишають після себе купи сміття, на що жаліються місцеві комунальники.

Як проходиться другий день святкування Рош га-Шана можна подивитися у фоторепортажі від Новини.LIVE. 

Також наш кореспондент побував в укритті для паломників, яке переробили у їдальню.

медики паломники Рош га-Шана Умань хасиди євреї