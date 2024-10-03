Хасиди в Умані — який вигляд має пункт швидкої допомоги для паломників

Патрулювання на вулицях Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Умані активно триває другий день святкування Рош га-Шана. Натомість у медичному пункті для хасидів немає ні лікарів, ні медикаментів.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE, який перебував на місці подій.

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Медичний пункт для паломників в Умані

Медичний пункт для хасидів біля синагоги, облаштований у наметі швидкої допомоги, вразив відсутністю основних медичних ресурсів. У ньому не виявилося ні лікарів, ні медикаментів.

Натомість у наметі стояли паломники, які підпалювали цигарки.

Як зазначив кореспондент, у наметі можна було побачити лише принтер, лампу для нагріву, невеличкий екран і стенд про лікарів.

Нагадаємо, цьогоріч з 2 по 4 жовтня в Умані відзначають юдейський Новий рік Рош га-Шана. Наразі у місті перебуває велика кількість хасидів.

Загалом у зоні паломництва на постійній основі патрулюють рятувальники, правоохоронці та навіть кінологи, які спостерігають за безпекою. Проте хасиди не соромляться і залишають після себе купи сміття, на що жаліються місцеві комунальники.

Як проходиться другий день святкування Рош га-Шана можна подивитися у фоторепортажі від Новини.LIVE.

Також наш кореспондент побував в укритті для паломників, яке переробили у їдальню.