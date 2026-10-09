Ковальський заявив про розслідування виїзду ексгенпрокурора Кравченка за кордон

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський. Фото: Офіс Генерального прокурора України/facebook.com/anton.kovalsky

Прокуратура звільняє керівників у регіонах та проводить службові розслідування щодо колишніх топпосадовців, зокрема ексгенпрокурора Руслана Кравченка. В.о. генпрокурора Антон Ковальський повідомив про перші результати масштабного кадрового аудиту та внутрішні перевірки на поліграфі.

Про це Антон Ковальський висловився у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Розслідування щодо Кравченка та фігурантів "Карфагену"

Антон Ковальський оголосив про початок внутрішнього аудиту відомства.

"Розпочато та триває службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього Генерального прокурора Руслана Кравченка. Перевіряємо дотримання встановленої процедури та обставини, пов'язані з організацією відрядження. Висновків наперед робити не буду. Розслідування має дати відповіді на всі питання", — йдеться у заяві.

Окремий блок перевірок стосується фігурантів операції "Карфаген". З органів прокуратури вже звільнили вісьмох осіб, які згадувалися в матеріалах цієї справи, причому семеро з них працювали безпосередньо в Офісі Генерального прокурора.

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Заява Антона Ковальського. Фото: скриншот Facebook

Також триває перевірка дій затриманого у справі "Карфаген" заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергія Кропиви.

З'ясовується можливе втручання в роботу інших прокурорів та використання службових повноважень у приватних інтересах. Генеральна інспекція ОГП вже направила щодо нього дисциплінарну скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а саму посаду Кропиви ліквідували.

Колишній заступник начальника департаменту ОГП Айдин Худієв також опинився під розслідуванням. Зараз воно стосовно нього завершено, висновки передадуть до КДКП, а його адміністративну посаду також скасовано.

Кадрові ротації та реорганізація в Офісі Генпрокурора

В межах перезавантаження центрального апарату своїх посад позбулися ще четверо чиновників адміністративного рівня. Зокрема, звільнено начальника Департаменту інформаційних технологій та очільника управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки.

При цьому саме управління кібербезпеки ліквідували повністю. Реорганізації зазнав і Департамент нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій — інвестиційний напрям відтепер виділено окремо.

Нових очільників отримали Департамент організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення, а також Департамент міжнародного співробітництва.

Окрім структурних змін, керівництво ОГП переглядає базову кадрову політику. В.о. генпрокурора ухвалив рішення зупинити призначення без конкурсу кандидатів, які до цього не працювали прокурорами.

"Наразі вирішено не використовувати передбачену перехідними положеннями Закону №4555 можливість призначення без конкурсу осіб, які на момент призначення не обіймали посад прокурорів. Ця процедура передбачена законом. Водночас вважаю правильним оцінити практику її застосування та вже здійснені за нею призначення. Тому проводимо кадровий аудит призначень на адміністративні посади в ОГП та обласних прокуратурах. Законність самої процедури я не ставлю під сумнів. Але кожне призначення має бути обґрунтованим з погляду професійності, досвіду та відповідності людини посаді. Перші рішення вже є", — підсумував Антон Ковальський.

Новини.LIVE інформували, що проблема у роботі Офісі Генерального прокурора почалася після спецоперації НАБУ та САП, які викрили масштабну схему "кришування" шахрайських кол-центрів і відмивання тіньових коштів, організовану всередині Офісу генпрокурора ще в середині 2025 року.

Головним фігурантом розслідування став заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергій Кропива, якого згодом узяли під варту, а 16 вересня Апеляційна палата ВАКС остаточно відмовилася відпускати його на волю, залишивши заставу в 120 млн грн до 2 листопада.

На тлі цих викриттів сам генеральний прокурор Руслан Кравченко пішов на загострення конфлікту. Він підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу за підробку паперів заради великого хабаря, а також главі САП Олександру Клименку та зажадав їхньої негайної відставки.

Одразу після публічної заяви про звільнення в ніч проти 14 вересня посадовець несподівано покинув Україну, виправдовуючи втечу нібито робочим відрядженням до іноземних колег. У відповідь на це очільник Офісу президента Кирило Буданов різко засудив виїзд генпрокурора та його атаки на антикорупційні структури як важкий удар по репутації держави.

Вже 15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ №932/2026 про звільнення Кравченка, а вже 17 вересня тимчасовим керівником Офісу генпрокурора призначив Антона Ковальського з Хмельницької обласної прокуратури.