ВАКС залишив під вартою Сергія Кропиву із заставою 120 млн грн

Сергій Кропива. Фото: Новини.LIVE

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 16 вересня не задовольнила скаргу захисту заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви та залишила без змін раніше обраний йому запобіжний захід. Посадовець перебуватиме під вартою до 2 листопада з можливістю внесення застави у 120 млн грн.

Про це повідомляють Новини․LIVE.

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Що відомо про справу

Під час засідання Сергій Кропива заявляв, що не має можливості внести заставу у 120 млн грн. Він просив суд зменшити її до 2 млн гривень.

"У моїй декларації немає таких грошей. Я не можу заплатити таку заставу. Я прошу зменшення застави до суми, яку можу заплатити — до 2 млн грн", — казав Кропива.

Він також заперечив, що намагався переховуватися від слідства. За словами посадовця, у момент затримання він перебував у Львові у погодженому відрядженні. Кропива також заявив, що не отримував грошей від діяльності шахрайських кол-центрів і неправомірної вигоди від генерального прокурора.

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Своєю чергою прокурор під час засідання заявив, що у матеріалах справи є записи розмов про кількість кол-центрів, які могли "кришуватися". За його словами, 18 лютого йшлося про 469 таких об'єктів, а в березні — уже про 505.

За даними обвинувачення, з одного кол-центру могли отримувати близько 7 тис. доларів на місяць. Відтак загальна сума коштів за "кришування", за оцінкою прокурора, могла сягати 3,5 млн доларів щомісяця.

Що заявляють у САП

За версією сторони обвинувачення, Кропива інструктував учасників злочинної організації, як діяти у разі запитів НАБУ та уникати викриття.

Також прокурор стверджував, що посадовець спілкувався з іншими впливовими особами, зокрема представниками Офісу Президента та керівником Одеської ОВА.

Кропива заперечує висунуті йому звинувачення.

Що ще відомо про операцію "Корфаген"

Нагадаємо, Новини․LIVE повідомляли, що 5 вересня НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював посадовець Офісу Генерального прокурора. Учасників схеми підозрюють у "кришуванні" шахрайських кол-центрів та легалізації незаконно отриманих коштів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечив свою причетність до прикриття незаконних кол-центрів та заявив, що не давав відповідних вказівок працівникам прокуратури. За його словами, щодо співробітника Офісу Генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, вже ухвалили відповідні рішення.

15 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.