ВАКС оставил под стражей Сергея Кропиву с залогом в 120 млн грн

Сергей Кропива. Фото: Новини.LIVE

16 сентября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу защиты заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы и оставила без изменений ранее избранную в его отношении меру пресечения. Чиновник будет находиться под стражей до 2 ноября с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.

Об этом сообщают Новини․LIVE.

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Что известно о деле

Во время заседания Сергей Кропива заявлял, что не имеет возможности внести залог в размере 120 млн грн. Он просил суд уменьшить его до 2 млн гривен.

"В моей декларации нет таких денег. Я не могу заплатить такой залог. Я прошу уменьшить залог до суммы, которую могу заплатить — до 2 млн грн", — говорил Кропива.

Он также опроверг, что пытался скрываться от следствия. По словам чиновника, в момент задержания он находился во Львове в согласованной командировке. Кропива также заявил, что не получал денег от деятельности мошеннических колл-центров и неправомерной выгоды от генерального прокурора.

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В свою очередь прокурор во время заседания заявил, что в материалах дела есть записи разговоров о количестве колл-центров, которые могли "крышеваться". По его словам, 18 февраля речь шла о 469 таких объектах, а в марте — уже о 505.

По данным обвинения, с одного колл-центра могли получать около 7 тыс. долларов в месяц. Таким образом, общая сумма средств за "крышевание", по оценке прокурора, могла достигать 3,5 млн долларов ежемесячно.

Что заявляют в САП

По версии стороны обвинения, Кропива инструктировал участников преступной организации, как действовать в случае запросов НАБУ и избегать разоблачения.

Также прокурор утверждал, что чиновник общался с другими влиятельными лицами, в частности с представителями Офиса президента и руководителем Одесской областной государственной администрации.

Кропива отрицает выдвинутые ему обвинения.

Что ещё известно об операции "Корфаген"

Напомним, Новини․LIVE сообщали, что 5 сентября НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, которую, по данным следствия, возглавлял чиновник Офиса Генерального прокурора. Участников схемы подозревают в "крышевании" мошеннических колл-центров и легализации незаконно полученных средств.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров и заявил, что не давал соответствующих указаний сотрудникам прокуратуры. По его словам, в отношении сотрудника Офиса Генерального прокурора, фигурирующего в расследовании, уже приняты соответствующие решения.

15 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора Украины.