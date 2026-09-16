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Главная Новости дня ВАКС оставил Кропиву под стражей с залогом в 120 млн грн

ВАКС оставил Кропиву под стражей с залогом в 120 млн грн

Ua ru
16 сентября 2026 17:05
Репортаж
ВАКС оставил под стражей Сергея Кропиву с залогом в 120 млн грн
Сергей Кропива. Фото: Новини.LIVE

16 сентября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу защиты заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы и оставила без изменений ранее избранную в его отношении меру пресечения. Чиновник будет находиться под стражей до 2 ноября с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.

Об этом сообщают Новини․LIVE.

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Что известно о деле

Во время заседания Сергей Кропива заявлял, что не имеет возможности внести залог в размере 120 млн грн. Он просил суд уменьшить его до 2 млн гривен.

"В моей декларации нет таких денег. Я не могу заплатить такой залог. Я прошу уменьшить залог до суммы, которую могу заплатить — до 2 млн грн", — говорил Кропива.

Он также опроверг, что пытался скрываться от следствия. По словам чиновника, в момент задержания он находился во Львове в согласованной командировке. Кропива также заявил, что не получал денег от деятельности мошеннических колл-центров и неправомерной выгоды от генерального прокурора.

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В свою очередь прокурор во время заседания заявил, что в материалах дела есть записи разговоров о количестве колл-центров, которые могли "крышеваться". По его словам, 18 февраля речь шла о 469 таких объектах, а в марте — уже о 505.

По данным обвинения, с одного колл-центра могли получать около 7 тыс. долларов в месяц. Таким образом, общая сумма средств за "крышевание", по оценке прокурора, могла достигать 3,5 млн долларов ежемесячно.

Что заявляют в САП

По версии стороны обвинения, Кропива инструктировал участников преступной организации, как действовать в случае запросов НАБУ и избегать разоблачения.

Также прокурор утверждал, что чиновник общался с другими влиятельными лицами, в частности с представителями Офиса президента и руководителем Одесской областной государственной администрации.

Кропива отрицает выдвинутые ему обвинения.

Что ещё известно об операции "Корфаген"

Напомним, Новини․LIVE сообщали, что 5 сентября НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, которую, по данным следствия, возглавлял чиновник Офиса Генерального прокурора. Участников схемы подозревают в "крышевании" мошеннических колл-центров и легализации незаконно полученных средств.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров и заявил, что не давал соответствующих указаний сотрудникам прокуратуры. По его словам, в отношении сотрудника Офиса Генерального прокурора, фигурирующего в расследовании, уже приняты соответствующие решения.

15 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора залог ВАКС арест мера пресечения
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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