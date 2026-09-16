Кропива просит ВАКС снизить залог со 120 млн до 2 млн грн

Рассмотрение апелляции Кропивы об уменьшении залога. Фото: Новини.Live

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 сентября продолжила рассмотрение жалобы защиты заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы в отношении меры пресечения. Чиновника подозревали в "крышевании" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. В первой инстанции ему назначили содержание под стражей с альтернативой залога в размере 120 млн грн, а защита просила отменить решение или смягчить меру пресечения.

Об этом сообщила журналистка Новини․LIVE Галина Остаповец.

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Что просит защита Кропивы

Во время заседания адвокаты Кропивы просили заменить содержание под стражей на домашний арест. Также защита настаивала на уменьшении суммы залога со 120 млн до 2 млн грн.

Что известно о деле

На предыдущем заседании, 15 сентября, Кропива заявил, что не имеет возможности внести залог в размере 120 млн грн.

"В моей декларации нет таких денег. Я не могу заплатить такой залог. Я прошу уменьшить залог до суммы, которую могу заплатить — до 2 млн грн", — сказал он.

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Подозреваемый также опроверг, что пытался скрываться. По его словам, на момент задержания он находился во Львове в согласованной командировке.

Кропива отрицал получение выгоды от деятельности колл-центров и неправомерной выгоды от генерального прокурора.

В ходе заседания прокурор сослался на записи разговоров, в которых обсуждалось количество мошеннических колл-центров, которые могли "находиться под крышей". По его словам, 18 февраля 2026 года речь шла о 469 таких колл-центрах, а по состоянию на март их было уже 505.

Прокурор отметил, что ориентировочная сумма с одного колл-центра могла составлять 7 тыс. долларов в месяц. По его словам, общий объем средств за "крышевание" мог достигать 3,5 млн долларов в месяц.

Что говорят в САП

По данным стороны обвинения, Кропива инструктировал участников преступной организации о действиях в случае вопросов со стороны НАБУ и способах избежать разоблачения.

Также прокурор заявил, что Кропива общался не только с генеральным прокурором, но и с другими лицами, в частности с представителями Офиса президента и руководителем Одесской ОГА.

Что еще известно об операции «Корфаген»

Напомним, Новини․LIVE сообщали, что 5 сентября НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, которую, по данным следствия, возглавлял чиновник Офиса Генерального прокурора. Участников схемы подозревают в «крышевании» мошеннических колл-центров и легализации незаконно полученных средств.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров и заявил, что не давал соответствующих указаний сотрудникам прокуратуры. По его словам, в отношении сотрудника Офиса Генерального прокурора, фигурирующего в расследовании, уже приняты соответствующие решения.

15 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности Генерального прокурора Украины.