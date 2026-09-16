Кропива просить ВАКС зменшити заставу зі 120 млн до 2 млн грн

Розгляд апеляції Кропиви щодо зменшення застави. Фото: Новини.Live

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 16 вересня продовжила розгляд скарги захисту заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви на запобіжний захід. Посадовця підозрювали у "кришуванні" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. У першій інстанції йому обрали тримання під вартою з альтернативою застави 120 млн грн, а захист просив скасувати рішення або пом'якшити запобіжний захід.

Про це повідомила журналістка Новини․LIVE Галина Остаповець.

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Що просить захист Кропиви

Під час засідання адвокати Кропиви просили змінити тримання під вартою на домашній арешт. Також захист наполягав на зменшенні суми застави зі 120 млн до 2 млн грн.

Що відомо про справу

На попередньому засіданні, 15 вересня, Кропива заявив, що не має можливості внести заставу в 120 млн грн.

"У моїй декларації немає таких грошей. Я не можу заплатити таку заставу. Я прошу зменшення застави до суми, яку можу заплатити — до 2 млн грн", — сказав він.

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Підозрюваний також заперечив, що намагався переховуватися. За його словами, на момент затримання він перебував у Львові у погодженому відрядженні.

Кропива заперечив отримання вигоди від діяльності кол-центрів та неправомірної вигоди від генерального прокурора.

Під час засідання прокурор посилався на записи розмов, у яких обговорювалася кількість шахрайських кол-центрів, які могли "кришуватися". За його словами, 18 лютого 2026 року йшлося про 469 таких кол-центрів, а станом на березень їх було вже 505.

Прокурор зазначив, що орієнтовна сума з одного кол-центру могла становити 7 тис. доларів на місяць. За його словами, загальний обсяг коштів за "кришування" міг сягати 3,5 млн доларів на місяць.

Що кажуть у САП

За даними сторони обвинувачення, Кропива інструктував учасників злочинної організації щодо дій у разі запитань з боку НАБУ та способів уникнення викриття.

Також прокурор заявив, що Кропива спілкувався не лише з генеральним прокурором, а й з іншими особами, зокрема представниками Офісу Президента та керівником Одеської ОВА.

Що ще відомо про операцію "Корфаген"

Нагадаємо, Новини․LIVE повідомляли, що 5 вересня НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював посадовець Офісу Генерального прокурора. Учасників схеми підозрюють у "кришуванні" шахрайських кол-центрів та легалізації незаконно отриманих коштів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечив свою причетність до прикриття незаконних кол-центрів та заявив, що не давав відповідних вказівок працівникам прокуратури. За його словами, щодо співробітника Офісу Генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, вже ухвалили відповідні рішення.

15 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.