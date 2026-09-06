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Главная Новости дня Кропиву взяли под стражу: ВАКС установил залог в размере 120 млн

Кропиву взяли под стражу: ВАКС установил залог в размере 120 млн

Ua ru
6 сентября 2026 20:15
ВАКС поместил Сергея Кропиву под стражу с залогом в 120 млн грн
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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора Сергея Кропивы. Его поместили под стражу до 2 ноября с альтернативой в виде залога в размере 120 млн гривен.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного из зала суда, передает Новини.LIVE.

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Автор:
Литвин Виктория

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