ВАКС поместил Сергея Кропиву под стражу с залогом в 120 млн грн

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора Сергея Кропивы. Его поместили под стражу до 2 ноября с альтернативой в виде залога в размере 120 млн гривен.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного из зала суда, передает Новини.LIVE.

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