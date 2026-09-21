Руслан Кравченко. Фото: ДПСУ

Ексгенеральний прокурор України Руслан Кравченко звільнився з органів прокуратури після подання відповідної заяви. Після відставки з посади генерального прокурора Кравченко продовжував перебувати у статусі прокурора Офісу генерального прокурора.

Про це повідомляє Суспільне, передає Новини.LIVE.

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Руслан Кравченко звільнився з органів прокуратури

Після завершення терміну відрядження Кравченко не приступив до виконання службових обов'язків. Про це повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська.

За її словами, Кравченко самостійно подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Після цього виконувач обов'язків керівника Офісу генерального прокурора України Антон Ковальський підписав відповідний наказ.

Таким чином, Руслан Кравченко залишив органи прокуратури після того, як перестав обіймати посаду генерального прокурора.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 15 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України. Відповідний документ глава держави підписав під номером №932/2026.

Як повідомляли Новини.LIVE, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що МЗС не залучене до переміщень колишнього Генерального прокурора України Руслана Кравченка за кордоном. За його словами, він не знає, де наразі перебуває Кравченко.