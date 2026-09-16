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Головна Новини дня Тихий: МЗС не залучене до переміщень Кравченка за кордоном

Тихий: МЗС не залучене до переміщень Кравченка за кордоном

Ua ru
16 вересня 2026 23:41
Репортаж
Тихий заявив, що МЗС України не залучене до переміщень Кравченка
Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що МЗС не залучене до переміщень колишнього Генерального прокурора України Руслана Кравченка за кордоном. За його словами, він не знає, де наразі знаходиться Кравченко.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Що сказали у МЗС України про Кравченка

Під виступу перед журналістами Георгій Тихий заявив, що українські дипломатичні установи наразі не беруть участі у діяльності Кравченка, його зустрічах чи переміщеннях.

Водночас речник МЗС зазначив, що не знає, де саме зараз перебуває Кравченко. За його словами, якщо надалі виникнуть правові підстави для залучення дипломатичних установ, МЗС надаватиме сприяння в межах своїх законних повноважень.

"Коли дійде до цього правового механізму, тоді ми будемо надавати сприяння, яке передбачено законодавством, нашими повноваженими функціями. Тому тут поживемо — побачимо, як це буде відбуватися. Станом на зараз наші дипломатичні установи не залучені в якусь діяльність", — сказав Тихий.

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Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, НАБУ та САП нещодавно провели спецоперацію "Карфаген" із викриття злочинної організації, до якої причетний посадовець Офісу Генерального прокурора України Сергій Кропива. Згідно матеріалів справи, відбувалося "кришування" мережі шахрайських кол-центрів.

Водночас на плівках НАБУ були згадки про Генерального прокурора України Руслана Кравченка, який на тлі цього скандалу подав у відставку. Зокрема, 15 вересня Верховна Рада підтримала його звільнення з посади, і того ж дня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка.

Проте добою раніше Генеральний прокурор заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, і як дізналися ЗМІ, ще до публікації цього відеозвернення, вночі 14 вересня Кравченко покинув територію України.

Україна Офіс генерального прокурора політики Руслан Кравченко Георгій Тихий
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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