Гончаренко заявив про фейкове відрядження Кравченка

Олексій Гончаренко. Фото: ПАРЄ

Народний депутат Олексій Гончаренко 15 вересня заявив, що екскерівник Офісу Генерального прокурора Руслан Кравченко міг виїхати за кордон під приводом термінового відрядження. За словами нардепа, Кравченко нібито сам визначив підставу для поїздки та міг обрати захід, який проходив за кордоном, щоб обґрунтувати своє відрядження.

Про це політик сказав в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Гончаренко назвав відрядження Кравченка фейковим

Нардеп назвав відрядження колишнього генпрокурора фейковим і припустив, що реальна мета поїздки могла бути іншою.

"Дивіться. Ну, очевидно, повторюсь, очевидно, ми маємо справу з втечею. Він просто сів і йому треба було виписати собі відрядження. Терміново. І він подивився, які є запрошення, які прямо зараз є, і потенційно, які заходи відбуваються. Він міг собі написати що завгодно, він же сам себе відправляє у відрядження. Тому це, в принципі, не має жодного значення. Очевидно, що це фейкова підстава", — заявив Гончаренко.

Окремо нардеп заявив, що, за його інформацією, Кравченко нібито підписав підозру дружині директора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Водночас Гончаренко зазначив, що наразі не знає, у чому саме її звинувачують.

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Також політик прокоментував ситуацію навколо директора НАБУ Семена Кривоноса. За словами Гончаренка, після брифінгу Кривоноса та Клименка пролунали звинувачення, які потребують конкретних пояснень, а не лише заперечень.

Нардеп наголосив, що керівник антикорупційного органу має особливо уважно ставитися до репутаційної складової своєї роботи. На його думку, суспільство має отримати чіткі відповіді щодо озвучених претензій та обставин справи.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 вересня колишній прокурор САП Станіслав Броневицький заявив, що керівництво правоохоронного блоку розглядало очільника САП Олександра Клименка як кандидата на посаду генерального прокурора України. За його словами, Клименко не погодився на це призначення, а згодом виникли питання щодо законності розголошення Русланом Кравченком окремих деталей розслідування.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 вересня Офіс генерального прокурора заявив, що директор НАБУ Семен Кривонос не отримував повідомлення про підозру у передбаченому законом порядку. Водночас колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко стверджував, що відповідні відомості в ЄРДР були скасовані, а навколо справи могла відбуватися спроба політичного втручання.