Гончаренко заявил о фальшивой командировке Кравченко

Алексей Гончаренко. Фото: ПАСЕ

Народный депутат Алексей Гончаренко 15 сентября заявил, что экс-руководитель Офиса Генерального прокурора Руслан Кравченко мог выехать за границу под предлогом срочной командировки. По словам нардепа, Кравченко якобы сам определил основание для поездки и мог выбрать мероприятие, проходившее за рубежом, чтобы обосновать свою командировку.

Об этом политик сказал в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Гончаренко назвал командировку Кравченко фейковой

Народный депутат назвал командировку бывшего генпрокурора фейковой и предположил, что реальная цель поездки могла быть другой.

"Смотрите. Ну, очевидно, повторюсь, очевидно, мы имеем дело с побегом. Он просто сел и ему нужно было выписать себе командировку. Срочно. И он посмотрел, какие есть приглашения, какие прямо сейчас есть, и потенциально, какие мероприятия проходят. Он мог бы написать себе что угодно, ведь он сам себя отправляет в командировку. Поэтому это, в принципе, не имеет никакого значения. Очевидно, что это фейковый повод", — заявил Гончаренко.

Отдельно нардеп заявил, что, по его информации, Кравченко якобы подписал подозрение в адрес супруги директора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко. В то же время Гончаренко отметил, что пока не знает, в чем именно ее обвиняют.

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Также политик прокомментировал ситуацию вокруг директора НАБУ Семена Кривоноса. По словам Гончаренко, после брифинга Кривоноса и Клименко прозвучали обвинения, требующие конкретных объяснений, а не только опровержений.

Нардеп подчеркнул, что руководитель антикоррупционного органа должен особенно внимательно относиться к репутационной составляющей своей работы. По его мнению, общество должно получить четкие ответы относительно озвученных претензий и обстоятельств дела.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 сентября бывший прокурор САП Станислав Броневицкий заявил, что руководство правоохранительного блока рассматривало главу САП Александра Клименко как кандидата на должность генерального прокурора Украины. По его словам, Клименко не согласился на это назначение, а впоследствии возник вопрос о законности разглашения Русланом Кравченко отдельных деталей расследования.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 сентября Офис генерального прокурора заявил, что директор НАБУ Семен Кривонос не получал уведомления о подозрении в предусмотренном законом порядке. В то же время бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко утверждал, что соответствующие сведения в ЕРДР были аннулированы, а вокруг дела могла иметь место попытка политического вмешательства.