Александр Клименко отказался от должности генерального прокурора: заявление Броневицкого

Александр Клименко. Фото: УНИАН

Руководство правоохранительного блока рассматривало кандидатуру главы САП Александра Клименко на должность генерального прокурора Украины, однако тот не согласился на это назначение. В то же время возникли вопросы о том, законно ли Руслан Кравченко сообщил другие подробности расследования.

Об этом в эфире Ранок.LIVE эксклюзивно сообщил бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий.

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Глава САП Александр Клименко не захотел стать генеральным прокурором

"Как сообщают источники в правоохранительных органах, кандидатура господина Клименко рассматривалась вообще как полноценный генеральный прокурор, но, насколько сообщают источники, господин Клименко отказался от предложения, по крайней мере на данный момент", — рассказал Броневицкий.

В настоящее время Офис генпрокурора находится в состоянии кадровой неопределённости из-за отстранения главы ведомства Руслана Кравченко указом президента. Ожидается окончательное голосование Верховной Рады по вопросу его увольнения.

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В то же время руководящие функции могут перейти к кому-то из заместителей. В частности, после разоблачения по делу «Карфаген» свою должность сразу потеряла заместитель Вдовиченко, которая подала заявление об отставке на следующий же день. Среди тех, кто остается в руководстве и может исполнять обязанности главы ведомства на время отсутствия постоянного руководителя, остается заместитель генпрокурора Максим Крым.

Особое внимание экс-прокурор САП обратил на действия самого Руслана Кравченко, который продолжает обнародовать материалы уголовного производства, несмотря на свой статус отстраненного должностного лица.

Броневицкий отметил, что украинская юридическая практика еще не сталкивалась с подобным механизмом отстранения генерального прокурора. Речь идет о прямом доступе к реестру досудебных расследований.

"Вы знаете, на самом деле это очень интересный вопрос, потому что практики такого отстранения прокурора по сути в Украине ещё не было. Напомню, что Кравченко, во-первых, и генеральный прокурор, и прокурор в этом конкретном производстве. То есть не в силу должности, а именно в силу доступа к единому реестру и возможности совершения любых процессуальных действий и принятия процессуальных решений по конкретному делу", — подчеркнул экс-прокурор.

По мнению Броневицкого, если президентское отстранение автоматически лишает Кравченко статуса прокурора в конкретном расследовании, то чиновник не имел права распространять доказательства.

"Поэтому, если отстранение от должности генерального прокурора влечет за собой то, что прокурор перестал быть, простите меня за тавтологию, прокурором по этому делу, то с этого момента господин Кравченко лишен возможности обнародовать какие-либо доказательства. Я считаю, что это неверно. И что касается обнародования сегодняшней части, я считаю, что господин Кравченко уже должен был воздержаться от обнародования этой информации", — отметил юрист.

Также Броневицкий добавил, что публикация материалов по частям наносит ущерб процессу, и заявил, что ключевые ответы на обнародованные данные должен предоставить Кривонос.

"Либо обнародовать её вчера целиком, а не играть в эти многосерийные фильмы. Обнародовать все доказательства, пусть украинское общество и правоохранительная система автоматически дают ответы на эти вопросы. А первым, кто должен дать ответы на обнародованные материалы, должен быть сам Кривонос", — отметил Броневицкий.

Новини.LIVE сообщали ранее, что 14 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил об отставке после того, как подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах. Параллельно он объявил о подозрении в отношении лица из ближайшего окружения главы САП Александра Клименко, призвав обоих руководителей антикоррупционных ведомств добровольно покинуть свои посты.

Впрочем, в Офисе генпрокурора опровергли факт официального вручения процессуальных документов директору НАБУ, отметив, что предусмотренный законом порядок не был соблюден. Сам Кравченко впоследствии сообщил об отмене данных, внесенных в ЕРДР, и заявил о попытках прямого политического давления на ход расследования.

В ответ Семен Кривонос и Александр Клименко 14 сентября провели совместный брифинг, опровергнув обвинения, подробно изложив факты информационной атаки на антикоррупционную систему и раскрыв детали следственных действий по изъятию документов в Офисе генпрокурора. Руководство НАБУ сообщило о длительной операции под кодовым названием "Карфаген", подчеркнув безумное давление и утечку информации в пользу фигурантов накануне обысков, а также упомянуло содержание переговоров с президентом Украины.