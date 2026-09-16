Тихий заявил, что МИД Украины не причастен к перемещениям Кравченко

Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что МИД не имеет отношения к передвижениям бывшего Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко за рубежом. По его словам, он не знает, где сейчас находится Кравченко.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Что сказали в МИД Украины о Кравченко

Во время выступления перед журналистами Георгий Тихий заявил, что украинские дипломатические учреждения в настоящее время не участвуют в деятельности Кравченко, его встречах или перемещениях.

В то же время пресс-секретарь МИД отметил, что не знает, где именно сейчас находится Кравченко. По его словам, если в дальнейшем возникнут правовые основания для привлечения дипломатических учреждений, МИД будет оказывать содействие в пределах своих законных полномочий.

"Когда дело дойдет до этого правового механизма, тогда мы будем оказывать содействие, предусмотренное законодательством и нашими полномочиями. Поэтому пока что поживем — посмотрим, как это будет происходить. На данный момент наши дипломатические учреждения не вовлечены в какую-либо деятельность", — сказал Тихий.

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Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, НАБУ и САП недавно провели спецоперацию «Карфаген» по разоблачению преступной организации, к которой причастен чиновник Офиса Генерального прокурора Украины Сергей Кропива. Согласно материалам дела, имело место «крышевание» сети мошеннических колл-центров.

В то же время на записях НАБУ были упоминания о генеральном прокуроре Украины Руслане Кравченко, который на фоне этого скандала подал в отставку. В частности, 15 сентября Верховная Рада поддержала его освобождение от должности, и в тот же день Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кравченко.

Однако сутками ранее Генеральный прокурор заявил о подписании подозрения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, и, как стало известно СМИ, ещё до публикации этого видеообращения, ночью 14 сентября Кравченко покинул территорию Украины.