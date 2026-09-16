Тихий заявил, что МИД Украины не причастен к перемещениям Кравченко

Тихий: МИД не имеет отношения к передвижениям Кравченко за рубежом
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что МИД не имеет отношения к передвижениям бывшего Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко за рубежом. По его словам, он не знает, где сейчас находится Кравченко.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.
Что сказали в МИД Украины о Кравченко
Во время выступления перед журналистами Георгий Тихий заявил, что украинские дипломатические учреждения в настоящее время не участвуют в деятельности Кравченко, его встречах или перемещениях.
В то же время пресс-секретарь МИД отметил, что не знает, где именно сейчас находится Кравченко. По его словам, если в дальнейшем возникнут правовые основания для привлечения дипломатических учреждений, МИД будет оказывать содействие в пределах своих законных полномочий.
"Когда дело дойдет до этого правового механизма, тогда мы будем оказывать содействие, предусмотренное законодательством и нашими полномочиями. Поэтому пока что поживем — посмотрим, как это будет происходить. На данный момент наши дипломатические учреждения не вовлечены в какую-либо деятельность", — сказал Тихий.
Что предшествовало
Как сообщали Новини.LIVE, НАБУ и САП недавно провели спецоперацию «Карфаген» по разоблачению преступной организации, к которой причастен чиновник Офиса Генерального прокурора Украины Сергей Кропива. Согласно материалам дела, имело место «крышевание» сети мошеннических колл-центров.
В то же время на записях НАБУ были упоминания о генеральном прокуроре Украины Руслане Кравченко, который на фоне этого скандала подал в отставку. В частности, 15 сентября Верховная Рада поддержала его освобождение от должности, и в тот же день Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кравченко.
Однако сутками ранее Генеральный прокурор заявил о подписании подозрения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, и, как стало известно СМИ, ещё до публикации этого видеообращения, ночью 14 сентября Кравченко покинул территорию Украины.