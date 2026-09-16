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Главная Новости дня Тихий: МИД не имеет отношения к передвижениям Кравченко за рубежом

Тихий: МИД не имеет отношения к передвижениям Кравченко за рубежом

Ua ru
16 сентября 2026 23:41
Репортаж
Тихий заявил, что МИД Украины не причастен к перемещениям Кравченко
Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что МИД не имеет отношения к передвижениям бывшего Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко за рубежом. По его словам, он не знает, где сейчас находится Кравченко.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Что сказали в МИД Украины о Кравченко

Во время выступления перед журналистами Георгий Тихий заявил, что украинские дипломатические учреждения в настоящее время не участвуют в деятельности Кравченко, его встречах или перемещениях.

В то же время пресс-секретарь МИД отметил, что не знает, где именно сейчас находится Кравченко. По его словам, если в дальнейшем возникнут правовые основания для привлечения дипломатических учреждений, МИД будет оказывать содействие в пределах своих законных полномочий.

"Когда дело дойдет до этого правового механизма, тогда мы будем оказывать содействие, предусмотренное законодательством и нашими полномочиями. Поэтому пока что поживем — посмотрим, как это будет происходить. На данный момент наши дипломатические учреждения не вовлечены в какую-либо деятельность", — сказал Тихий.

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Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, НАБУ и САП недавно провели спецоперацию «Карфаген» по разоблачению преступной организации, к которой причастен чиновник Офиса Генерального прокурора Украины Сергей Кропива. Согласно материалам дела, имело место «крышевание» сети мошеннических колл-центров.

В то же время на записях НАБУ были упоминания о генеральном прокуроре Украины Руслане Кравченко, который на фоне этого скандала подал в отставку. В частности, 15 сентября Верховная Рада поддержала его освобождение от должности, и в тот же день Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кравченко.

Однако сутками ранее Генеральный прокурор заявил о подписании подозрения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, и, как стало известно СМИ, ещё до публикации этого видеообращения, ночью 14 сентября Кравченко покинул территорию Украины.

Украина Офис генерального прокурора политики Руслан Кравченко Георгий Тихий
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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