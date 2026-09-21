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Кравченка уволили из органов прокуратуры после его заявления

Ua ru
21 сентября 2026 22:50
Руслан Кравченко уволился из прокуратуры
Руслан Кравченко. Фото: ГПСУ

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уволился из органов прокуратуры после подачи соответствующего заявления. После отставки с поста генерального прокурора Кравченко продолжал занимать должность прокурора Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщает Суспільне, передает Новини.LIVE.

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Руслан Кравченко уволился из органов прокуратуры

По истечении срока командировки Кравченко не приступил к исполнению служебных обязанностей. Об этом сообщила начальница управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская.

По ее словам, Кравченко самостоятельно подал заявление об увольнении из органов прокуратуры. После этого исполняющий обязанности руководителя Офиса генерального прокурора Украины Антон Ковальский подписал соответствующий приказ.

Таким образом, Руслан Кравченко покинул органы прокуратуры после того, как перестал занимать должность генерального прокурора.

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Как сообщали Новини.LIVE, 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины. Соответствующий документ глава государства подписал под номером №932/2026.

Как сообщали Новини.LIVE, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что МИД не причастен к передвижениям бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко за рубежом. По его словам, он не знает, где в настоящее время находится Кравченко.

Офис генерального прокурора прокуратура увольнение указ Руслан Кравченко
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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