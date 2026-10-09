Ковальский заявил о расследовании выезда бывшего генерального прокурора Кравченко за границу

И.о. генерального прокурора Антон Ковальский. Фото: Офис генерального прокурора Украины/facebook.com/anton.kovalsky

Прокуратура увольняет руководителей в регионах и проводит служебные расследования в отношении бывших высокопоставленных чиновников, в частности экс-генпрокурора Руслана Кравченко. И.о. генпрокурора Антон Ковальский сообщил о первых результатах масштабного кадрового аудита и внутренних проверок на полиграфе.

Об этом Антон Ковальский написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Расследование в отношении Кравченко и фигурантов дела "Карфаген"

Антон Ковальский объявил о начале внутреннего аудита ведомства.

"Начато и продолжается служебное расследование в связи с выездом за границу бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Проверяем соблюдение установленной процедуры и обстоятельства, связанные с организацией командировки. Заключений заранее делать не буду. Расследование должно дать ответы на все вопросы", — говорится в заявлении.

Отдельный блок проверок касается фигурантов операции «Карфаген». Из органов прокуратуры уже уволили восемь человек, упоминавшихся в материалах этого дела, причем семеро из них работали непосредственно в Офисе Генерального прокурора.

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Для проверки добросовестности 24 прокурора прошли проверку на полиграфе, а полученные результаты передали специальной комиссии по служебному расследованию.

Заявление Антона Ковальского. Фото: скриншот Facebook

Также продолжается проверка действий задержанного по делу «Карфаген» заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Сергея Кропивы.

Выясняется возможное вмешательство в работу других прокуроров и использование служебных полномочий в личных интересах. Генеральная инспекция ОГП уже направила в отношении него дисциплинарную жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, а сама должность Кропивы была упразднена.

Бывший заместитель начальника департамента ОГП Айдин Худиев также оказался под следствием. Сейчас расследование в его отношении завершено, выводы будут переданы в КДКП, а его административная должность также упразднена.

Кадровые ротации и реорганизация в Офисе генерального прокурора

В рамках перезагрузки центрального аппарата своих должностей лишились ещё четверо чиновников административного уровня. В частности, уволены начальник Департамента информационных технологий и руководитель управления по противодействию уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности.

При этом само управление кибербезопасности было полностью ликвидировано. Реорганизации подвергся и Департамент надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, и защиты инвестиций — инвестиционное направление отныне выделено отдельно.

Новых руководителей получили Департамент организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения, а также Департамент международного сотрудничества.

Помимо структурных изменений, руководство ГП пересматривает базовую кадровую политику. И.о. генпрокурора принял решение приостановить назначение без конкурса кандидатов, которые до этого не работали прокурорами.

"В настоящее время решено не использовать предусмотренную переходными положениями Закона № 4555 возможность назначения без конкурса лиц, которые на момент назначения не занимали должности прокуроров. Эта процедура предусмотрена законом. В то же время считаю правильным оценить практику её применения и уже осуществленные по ней назначения. Поэтому проводим кадровый аудит назначений на административные должности в ГОП и областных прокуратурах. Законность самой процедуры я не ставлю под сомнение. Но каждое назначение должно быть обоснованным с точки зрения профессионализма, опыта и соответствия человека должности. Первые решения уже приняты", — подытожил Антон Ковальский.

Новини.LIVE сообщали, что проблемы в работе Офиса генерального прокурора начались после спецоперации НАБУ и САП, которые раскрыли масштабную схему "крышевания" мошеннических кол-центров и отмывания теневых средств, организованную внутри Офиса генерального прокурора еще в середине 2025 года.

Главным фигурантом расследования стал заместитель руководителя Департамента международного сотрудничества ОГП Сергей Кропива, которого впоследствии взяли под стражу, а 16 сентября Апелляционная палата ВАКС окончательно отказалась освободить его под залог, оставив залог в размере 120 млн грн до 2 ноября.

На фоне этих разоблачений сам генеральный прокурор Руслан Кравченко пошел на обострение конфликта. Он подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса за подделку документов с целью получения крупной взятки, а также в адрес главы САП Александра Клименко и потребовал их немедленной отставки.

Сразу после публичного заявления об увольнении в ночь на 14 сентября чиновник неожиданно покинул Украину, оправдывая бегство якобы рабочей командировкой к зарубежным коллегам. В ответ на это глава Офиса президента Кирилл Буданов резко осудил выезд генпрокурора и его нападки на антикоррупционные структуры как тяжелый удар по репутации государства.

Уже 15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ № 932/2026 об увольнении Кравченко, а 17 сентября назначил временным руководителем Офиса генерального прокурора Антона Ковальского из Хмельницкой областной прокуратуры.