Біль, який не минає: 4 червня Україна вшановує дітей, яких убила Росія

Квіти та іграшки на місці удару РФ по Києву, який забрав життя дітей. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Щороку 4 червня Україна згадує своїх наймолодших громадян, чиї життя забрала російська війна. Цей день Верховна Рада затвердила своєю постановою у червні 2021 року. Дату обрали символічно, адже саме 4 червня на світовому рівні відзначають Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, заснований ООН у 1982 році.

Новини.LIVE розповість більше про День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

4 червня — День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ

Україна долучилася до світової спільноти, щоб не лише вшанувати пам'ять загиблих, а й вкотре нагадати світові про жорстокі воєнні злочини Росії. Російська агресія триває з 2014 року, коли ворог окупував Крим та частину Донбасу, і вже тоді Україна почала втрачати дітей. Проте найстрашніших і наймасштабніших втрат країна зазнала після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Люди вшановують пам'ять дітей, які заигнули від удару РФ по дитячому майданчику у Кривому Розі 4 квітня 2025 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

За підтвердженими даними Організації Об'єднаних Націй станом на травень 2026 року, масштаби трагедії є приголомшливими, хоча міжнародні спостерігачі наголошують, що через брак доступу до окупованих територій реальна кількість жертв є значно більшою.

З лютого 2022 року в Україні загинуло щонайменше 15 850 мирних мешканців, і серед цієї кількості офіційно підтверджено смерть 791 дитини. Травми різного ступеня тяжкості отримали 44 809 людей, серед яких 2 752 — це діти.

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Тільки за весну 2026 року Росія суттєво посилила повітряні удари, а у травні ООН зафіксувала рекордну інтенсивність обстрілів українських міст. Зокрема, лише за два дні в середині травня ворог випустив понад 1500 дронів та десятки ракет. Жертвами цих атак щодня стають цивільні люди та діти, які гинуть у власних ліжках, школах, лікарнях та на дитячих майданчиках.

Рятувальники вшановують пам'ять загиблих дітей від ракетного удару по Тернополю 19 листопада 2025 року. Фото: ДСНС Тернопіль

Тисячі дітей пережили жахи окупації та обстрілів, втратили батьків, домівки та друзів, отримавши глибокі психологічні травми. Окремою трагедією є незаконна депортація, коли Росія масово і примусово вивозить українських дітей на свою територію або вглиб окупованих регіонів, намагаючись стерти їхню національну ідентичність. Крім того, Росія ігнорує будь-які правила безпеки.

Згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, діти мають статус цивільних осіб і під час війни повинні перебувати під особливим захистом. Навмисні удари Росії по житлових будинках, ліцеях, дитячих садках та навіть спеціалізованих дитячих лікарнях є прямими воєнними злочинами. Особливо цинічними є прицільні ворожі удари по дитячим майданчикам. Українські правоохоронці та міжнародні юристи ретельно документують кожну смерть і кожне поранення дитини. Усі зібрані матеріали послідовно передають до міжнародних судів, аби притягнути військове та політичне керівництво Росії до повної відповідальності.

Саме тому 4 червня є не просто днем скорботи за безневинними жертвами. Цей день нагадує українцям і всьому світу, що війна ламає долі та приносить невимовний біль у сім'ї українців.

Новини.LIVE раніше писали про те, що в лютому 2026 року Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе повідомив, що до міжнародного Реєстру збитків уже надійшло понад 110 тисяч заяв щодо воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. На сьогодні до міжурядової угоди про створення цього Реєстру офіційно приєдналися 44 держави та Європейський Союз.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація пропонувала провести обмін незаконно вивезених українських дітей на своїх військовополонених. Глава держави підкреслив, що подібні ініціативи з боку Москви є абсолютно неприйнятними та грубо суперечать нормам міжнародного права. Зеленський окремо наголосив, що попри всі цинічні спроби шантажу з боку агресора, Україна продовжує системно працювати над поверненням кожної викраденої дитини додому.