Зеленський: Швейцарія та Кіпр допомагатимуть повертати українських дітей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Швейцарія та Кіпр приєдналися до коаліції за повернення викрадених українських дітей. Наразі коаліція Bring Kids Back UA об'єднує вже майже 50 країн.

Що сказав Зеленський про повернення українських дітей

"Зараз ми маємо справжню глобальну коаліцію — від Канади та Латинської Америки, від США та Аргентини до Європи та Японії. А сьогодні до нашої коаліції приєднуються Швейцарія та Кіпр. Зараз у цій коаліції об’єдналися майже 50 країн... Практично щомісяця ми бачимо результати. Діти повертаються додому", — сказав Зеленський.

За словами президента, Україна разом із партнерами продовжує встановлювати місцеперебування депортованих дітей, відстежувати ланцюги викрадення та працювати над їх поверненням.

Варто зауважити, що за словами глави МЗС Канади Аніти Ананд, до коаліції окрім Кіпру та Швейцарії, приєдналися також Монако та Панама. Зокрема, її цитувало видання "Європейська правда".

Що ще сказав президент

Зеленський наголосив, що санкції проти причетних до викрадення українських дітей мають посилюватися. У цьому контексті він нагадав, що Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт Володимира Путіна та інших причетних до депортації українських дітей.

Також він зазначив, Росія викрала десятки десятки тисяч дітей і навчила їх ненавидіти власну країну.

Окрім того, президент додав, що викрадення дітей Росією не можна вважати "регіональною проблемою", оскільки держава, яка чинить такі злочини проти дітей, "здатна на будь-які злочини".

Як повідомляло Новини.LIVE, в кінці квітня Зеленський поінформував, що додому з Росії вдалося вже повернути 2126 українських дітей. Він сказав, до повертати дітей треба якомога швидше, оскільки РФ намагається зробити все, аби позбавити їх національної ідентичності.

Також ми писали, що за словами правозахисниці Людмили Денісової, реальна кількість депортованих Росією українських дітей невідома. Причиною цього став хаотичний характер примусового вивезення.