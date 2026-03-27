У Конгресі США обговорили повернення викрадених РФ українських дітей

Конгрес США.

У Конгресі США відбулися слухання щодо незаконного вивезення українських дітей Росією. Це одна з небагатьох тем, яка об'єднує демократів і республіканців. Американці законодавці шукають механізми для повернення неповнолітніх.

Про це заявила політична радниця Razom for Ukraine Катерина Павлевич у коментарі Новини.LIVE.

План повернення викрадених Росією українських дітей

Павлевич розповіла, що викрадення українських дітей — тема, яка залишається однією з небагатьох, що об'єднує демократів і республіканців. Слухання були покликані зафіксувати позицію американських законодавців щодо відповідальності за ці злочини і необхідності повернення дітей.

"Це одна з небагатьох тем, яка об'єднує республіканців і демократів в США — використання українських дітей і пошук механізмів, щоб добитися індивідуальної справедливості", — сказала політична радниця Razom for Ukraine.

За її словами, Конгрес вже має інструменти для дій, зокрема йдеться про:

можливе виділення фінансування на документування злочинів,

пошук і повернення дітей,

їхня реабілітація.

Також очікується, що питання повернення українських дітей має стати безумовною вимогою у будь-яких переговорах.

Катерина Павлевич зазначила, що проукраїнська адвокація триває, і значна частина роботи ведеться на рівні закулісних перемовин.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепку Олену Хоменко, в Росії може перебувати 700 тисяч українських дітей. Про такі дані говорила так звана омбудсменка з прав дитини.

Також ми писали, що ООН визнала воєнним злочином викрадення українських дітей Росією. За даними організації, окупанти часто не повідомляли батькам або опікунам, де перебувають діти, та створювали перешкоди для їх повернення.