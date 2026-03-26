Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардепка заявила, що в РФ може перебувати 700 тисяч українських дітей

Нардепка заявила, що в РФ може перебувати 700 тисяч українських дітей

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 14:23
Нардепка заявила, що в РФ може перебувати 700 тисяч українських дітей
Голова Парламентської мережі ПАРЄ Олена Хоменко. Фото: sluga-narodu.com

В Росії може перебувати близько 700 тисяч українських дітей, яких вона викрала та депортувала за час повномасштабного вторгнення. Наразі офіційно ідентифіковано 19 546 незаконно вивезених неповнолітніх.

Про це заявила голова Парламентської мережі ПАРЄ щодо становища дітей України Олена Хоменко у коментарі Новини.LIVE

Депортація українських дітей

Хоменко розповіла, що на тимчасово окупованій території та в Росії перебуває 19 546 дітей. За її словами, це відповідно до тих даних, які має Україна. Однак відомо, що депортованих неповнолітніх значно більше.

"Навіть сама так звана омбудсменка з прав дитини, представниця кримінальної системи з викрадення дітей заявляла про те, що в Росії перебуває 700 тисяч українських дітей", — сказала нардепка. 

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно ООН визнала воєнним злочином викрадення українських дітей Росією. За даними організації, окупанти часто не повідомляли батькам або опікунам, де перебувають діти, та створювали перешкоди для їх повернення. 

Також відомо, що у поверненні українських дітей додому допомагає перша леді США Меланія Трамп. Відомо, що за її сприяння відбулося вже кілька обмінів. Переговори Меланії та її представника з Києвом та Москвою тривають і надалі. 

депортація дітей війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації