Нардепка заявила, що в РФ може перебувати 700 тисяч українських дітей

Голова Парламентської мережі ПАРЄ Олена Хоменко. Фото: sluga-narodu.com

В Росії може перебувати близько 700 тисяч українських дітей, яких вона викрала та депортувала за час повномасштабного вторгнення. Наразі офіційно ідентифіковано 19 546 незаконно вивезених неповнолітніх.

Про це заявила голова Парламентської мережі ПАРЄ щодо становища дітей України Олена Хоменко у коментарі Новини.LIVE.

Депортація українських дітей

Хоменко розповіла, що на тимчасово окупованій території та в Росії перебуває 19 546 дітей. За її словами, це відповідно до тих даних, які має Україна. Однак відомо, що депортованих неповнолітніх значно більше.

"Навіть сама так звана омбудсменка з прав дитини, представниця кримінальної системи з викрадення дітей заявляла про те, що в Росії перебуває 700 тисяч українських дітей", — сказала нардепка.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно ООН визнала воєнним злочином викрадення українських дітей Росією. За даними організації, окупанти часто не повідомляли батькам або опікунам, де перебувають діти, та створювали перешкоди для їх повернення.

Також відомо, що у поверненні українських дітей додому допомагає перша леді США Меланія Трамп. Відомо, що за її сприяння відбулося вже кілька обмінів. Переговори Меланії та її представника з Києвом та Москвою тривають і надалі.