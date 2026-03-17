Трьом організаторам депортацій дітей до РФ повідомили про підозру

Трьом організаторам депортацій дітей до РФ повідомили про підозру

Дата публікації: 17 березня 2026 14:15
Трьом організаторам депортацій дітей до РФ повідомили про підозру
Дитина з прапором України. Фото ілюстративне: Depositphotos

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що про підозри повідомили ще трьом організаторам депортації 213 українських дітей. Їх вивезли з Донеччини до Росії.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Генпрокурора.

Підозри організаторам депортації українських дітей

У річницю видачі ордерів Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна та його спільниці Марії Львової-Бєлової, ювенальні прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру ще трьом особам. Вони є організаторами депортації 213 українських дітей з Донеччини до РФ.

"Йдеться про самопроголошених "міністра освіти і науки ДНР", "голову адміністрації Донецька" та директорку інтернату. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", — повідомив Кравченко.

Повідомили про підозри ще трьом організаторам депортацій українських дітей до РФ
Підозрювані у депортації українських дітей. Фото: Офіс Генпрокурора

Як встановило слідство, депортацію справнували заздалегідь. 16 лютого 2022 року росіяни організували так звану "евакуацію". Водночас керівники навчальних закладів підготували для окупаційної влади списки дітей. 18 лютого до Росії депортували 213 вихованців інтернату.

"Підготовчі накази, видані фактично за шість днів до повномасштабного вторгнення в умовах відсутності активних бойових дій, спростовують російський наратив про "екстрений порятунок" дітей і підтверджують факт примусового переміщення", — зазначають у прокуратурі.

Станом на сьогодні не вдалося повернути жодної дитини з цієї групи. Водночас 78 українських дітей незаконно передали до російських родин.

"Це не евакуація. Це депортація українських дітей і воєнний злочин. Міжнародна спільнота має бачити: Росія свідомо знищує ідентичність наших дітей. Ми використаємо всі інструменти правосуддя, аби кожен вихованець повернувся додому, а винні почули вирок", — наголосив Генпрокурор.

Він додав, що додому вдалося повернути уже 2048 дітей у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Робота над цим триває.

Нещодавно незалежна комісія ООН підтвердила, що примусове переміщення українських дітей в РФ є воєнним злочином. Як зазначили в організації, росіяни часто не повідомляли батькам або опікунам, куди саме забирали дітей.

Також нещодавно ми повідомляли, що в Україну вдалося повернути п'ятьох дітей з тимчасово окупованих територій, а також з території Росії. Їм від 4 до 15 років.

діти Офіс генерального прокурора депортація дітей
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
