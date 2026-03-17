Трем организаторам депортаций детей в РФ сообщили о подозрении



Дата публикации 17 марта 2026 14:15

Ребенок с флагом Украины. Фото иллюстративное: Depositphotos

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что о подозрениях сообщили еще трем организаторам депортации 213 украинских детей. Их вывезли из Донецкой области в Россию.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Генпрокурора.

В годовщину выдачи ордеров Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина и его сообщницы Марии Львовой-Беловой, ювенальные прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении еще трем лицам. Они являются организаторами депортации 213 украинских детей из Донецкой области в РФ.

"Речь идет о самопровозглашенных "министре образования и науки ДНР", "главе администрации Донецка" и директоре интерната. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — сообщил Кравченко.

Повідомили про підозри ще трьом організаторам депортацій українських дітей до РФ
Подозреваемые в депортации украинских детей. Фото: Офис Генпрокурора

Как установило следствие, депортацию производили заранее. 16 февраля 2022 года россияне организовали так называемую "эвакуацию". В то же время руководители учебных заведений подготовили для оккупационных властей списки детей. 18 февраля в Россию депортировали 213 воспитанников интерната.

"Подготовительные приказы, выданные фактически за шесть дней до полномасштабного вторжения в условиях отсутствия активных боевых действий, опровергают российский нарратив об "экстренном спасении" детей и подтверждают факт принудительного перемещения", — отмечают в прокуратуре.

По состоянию на сегодня не удалось вернуть ни одного ребенка из этой группы. В то же время 78 украинских детей незаконно передали в российские семьи.

"Это не эвакуация. Это депортация украинских детей и военное преступление. Международное сообщество должно видеть: Россия сознательно уничтожает идентичность наших детей. Мы используем все инструменты правосудия, чтобы каждый воспитанник вернулся домой, а виновные услышали приговор", — подчеркнул Генпрокурор.

Он добавил, что домой удалось вернуть уже 2048 детей в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Работа над этим продолжается.

Недавно независимая комиссия ООН подтвердила, что принудительное перемещение украинских детей в РФ является военным преступлением. Как отметили в организации, россияне часто не сообщали родителям или опекунам, куда именно забирали детей.

Также недавно мы сообщали, что в Украину удалось вернуть пятерых детей с временно оккупированных территорий, а также с территории России. Им от 4 до 15 лет.

дети Офис генерального прокурора депортация детей
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
