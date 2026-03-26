Главная Новости дня Нардеп заявила, что в РФ может находиться 700 тысяч украинских детей

Нардеп заявила, что в РФ может находиться 700 тысяч украинских детей

Дата публикации 26 марта 2026 14:23
Нардеп заявила, что в РФ может находиться 700 тысяч украинских детей
Председатель Парламентской сети ПАСЕ Елена Хоменко. Фото: sluga-narodu.com

В России может находиться около 700 тысяч украинских детей, которых она похитила и депортировала за время полномасштабного вторжения. Сейчас официально идентифицировано 19 546 незаконно вывезенных несовершеннолетних.

Об этом заявила председатель Парламентской сети ПАСЕ по положению детей Украины Елена Хоменко в комментарии Новини.LIVE.

Депортация украинских детей

Хоменко рассказала, что на временно оккупированной территории и в России находится 19 546 детей. По ее словам, это в соответствии с теми данными, которые имеет Украина. Однако известно, что депортированных несовершеннолетних значительно больше.

"Даже сама так называемая омбудсмен по правам ребенка, представительница криминальной системы по похищению детей заявляла о том, что в России находится 700 тысяч украинских детей", — сказала нардеп.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно ООН признала военным преступлением похищение украинских детей Россией. По данным организации, оккупанты часто не сообщали родителям или опекунам, где находятся дети, и создавали препятствия для их возвращения.

Также известно, что в возвращении украинских детей домой помогает первая леди США Мелания Трамп. Известно, что при ее содействии произошло уже несколько обменов. Переговоры Мелании и ее представителя с Киевом и Москвой продолжаются и в дальнейшем.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
