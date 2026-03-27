Главная Новости дня В Конгрессе США обсудили возвращение похищенных РФ украинских детей

Дата публикации 27 марта 2026 15:13
В Конгрессе США состоялись слушания по незаконному вывозу украинских детей Россией. Это одна из немногих тем, которая объединяет демократов и республиканцев. Американцы законодатели ищут механизмы для возвращения несовершеннолетних.

Об этом заявила политический советник Razom for Ukraine Екатерина Павлевич в комментарии Новини.LIVE.

План возвращения похищенных Россией украинских детей

Павлевич рассказала, что похищение украинских детей — тема, которая остается одной из немногих, объединяющих демократов и республиканцев. Слушания были призваны зафиксировать позицию американских законодателей относительно ответственности за эти преступления и необходимости возвращения детей.

"Это одна из немногих тем, которая объединяет республиканцев и демократов в США — использование украинских детей и поиск механизмов, чтобы добиться индивидуальной справедливости", — сказала политический советник Razom for Ukraine.

По ее словам, Конгресс уже имеет инструменты для действий, в частности речь идет о:

  • возможном выделении финансирования на документирование преступлений,
  • поиск и возвращение детей,
  • их реабилитация.

Также ожидается, что вопрос возвращения украинских детей должен стать безусловным требованием в любых переговорах.

Екатерина Павлевич отметила, что проукраинская адвокация продолжается, и значительная часть работы ведется на уровне закулисных переговоров.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Елену Хоменко, в России может находиться 700 тысяч украинских детей. О таких данных говорила так называемый омбудсмен по правам ребенка.

Также мы писали, что ООН признала военным преступлением похищение украинских детей Россией. По данным организации, оккупанты часто не сообщали родителям или опекунам, где находятся дети, и создавали препятствия для их возвращения.

Конгресс депортация детей война в Украине
Карина Приходько - Редактор
