Зеленський: вже 2126 українських дітей повернули додому з Росії

Росіяни викрали тисячі українських дітей. Москва намагається зробити все, аби позбавити їх національної ідентичності. Саме тому важливо якомога швидше повернути українських дітей додому.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Civil Society And Expert Day, передає Новини.LIVE.

Повернення викрадених Росією дітей

Глава держави наголосив, що Україна продовжує роботу з повернення дітей, яких викрала Росія. Йдеться про тисячі маленьких українців, яких окупанти намагаються перевиховати.

"Тисячі українських дітей викрадені Росією. Тисячі відірвані від своїх сімей, від своєї країни, від свого дому. Це один з найбільш цинічних російських воєнних злочинів— системне прораховане вивезення українських дітей, розпорошення їх по Росії, приховування їхньої долі, перепрошивка їхньої культури та послідовна безцеремонна мілітаризація", — заявив Президент України.

Він наголосив, що ціль росіян — зробити так, аби діти забули про те, що вони є українцями і могли воювати проти будь-кого, на кого вкаже Росія. Відтак надзвичайно важливо забрати українських дітей додому, поки окупанти не зламали їх.

"Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA вдалося забезпечити 2126 повернень. Ми будемо продовжувати цю роботу. Ми залучили сильних міжнародних посередників, щоб повертати дітей додому. Я вдячний кожній країні, яка приєдналася до нашої коаліції для повернення дітей. Я хочу подякувати кожному лідеру країн, які допомагають, першим леді країн, які небайдужі та в яких хвилює доля викрадених дітей", — сказав Зеленський.

Додамо, що захід Civil Society And Expert Day організувала команда Bring Kids Back UA. Він відбувся вперше та покликаний об'єднати представників громадських організацій, експертів і дослідників, які працюють над поверненням українських дітей додому.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше перша леді Олена Зеленська заявила, що Росія приховує інформацію про викрадених українських дітей. За її словами, Україна шукає всі можливі важелі тиску на Москву та покладається на допомогу від міжнародних партнерів.

Також ми писали про те, що у Конгресі США відбулися слухання щодо викрадення українських дітей. Американські законодавці шукають механізми, аби організувати повернення неповнолітніх українців з Росії.