Зеленский: уже 2126 украинских детей вернули домой из России

Россияне похитили тысячи украинских детей. Москва пытается сделать все, чтобы лишить их национальной идентичности. Именно поэтому важно как можно скорее вернуть украинских детей домой.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Civil Society And Expert Day, передает Новини.LIVE.

Возвращение похищенных Россией детей

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает работу по возвращению детей, которых похитила Россия. Речь идет о тысячах маленьких украинцев, которых оккупанты пытаются перевоспитать.

"Тысячи украинских детей похищены Россией. Тысячи оторваны от своих семей, от своей страны, от своего дома. Это одно из самых циничных российских военных преступлений — системный просчитанный вывоз украинских детей, распыление их по России, сокрытие их судьбы, перепрошивка их культуры и последовательная бесцеремонная милитаризация", — заявил Президент Украины.

Он отметил, что цель россиян — сделать так, чтобы дети забыли о том, что они являются украинцами и могли воевать против любого, на кого укажет Россия. Поэтому чрезвычайно важно забрать украинских детей домой, пока оккупанты не сломали их.

"Благодаря нашей инициативе Bring Kids Back UA удалось обеспечить 2126 возвращений. Мы будем продолжать эту работу. Мы привлекли сильных международных посредников, чтобы возвращать детей домой. Я благодарен каждой стране, которая присоединилась к нашей коалиции для возвращения детей. Я хочу поблагодарить каждого лидера стран, которые помогают, первых леди стран, которые неравнодушны и в которых волнует судьба похищенных детей", — сказал Зеленский.

Добавим, что мероприятие Civil Society And Expert Day организовала команда Bring Kids Back UA. Оно состоялось впервые и призвано объединить представителей общественных организаций, экспертов и исследователей, которые работают над возвращением украинских детей домой.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее первая леди Елена Зеленская заявила, что Россия скрывает информацию о похищенных украинских детях. По ее словам, Украина ищет все возможные рычаги давления на Москву и полагается на помощь от международных партнеров.

Также мы писали о том, что в Конгрессе США состоялись слушания по похищению украинских детей. Американские законодатели ищут механизмы, чтобы организовать возвращение несовершеннолетних украинцев из России.