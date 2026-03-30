Зеленская заявила, что РФ скрывает информацию о похищенных детях

Елена Зеленская. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Россия скрывает информацию о похищенных украинских детях. Украина ищет все возможные рычаги давления. В этом вопросе мы рассчитываем на помощь международных партнеров.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила первая леди Елена Зеленская в интервью Fox News.

РФ не дает информации о похищенных детях

Зеленский рассказала, что Украина не получает от России данных о незаконно вывезенных детях. Из-за этого мы вынуждены полагаться на помощь международных партнеров.

"Мы ищем любые возможности влиять на Россию и получать информацию об украинских детях. К сожалению, напрямую мы ее не получаем", — сказала первая леди.

По ее словам, сейчас создана международная коалиция по возвращению детей, к которой присоединились более 40 стран и организаций. Несмотря на это процесс идет очень трудно, поскольку детей возвращают небольшими группами.

"Такими темпами мы будем несколько десятков лет возвращать всех украинских детей, а их жизнь проходит", — подчеркнула Елена Зеленская.

Как писали Новини.LIVE, ранее нардеп заявила, что в РФ может находиться 700 тысяч украинских детей. Однако на данный момент официально идентифицировано 19 546 незаконно вывезенных несовершеннолетних.

А 27 марта в Конгрессе США обсудили возвращение похищенных РФ украинских детей. Американские законодатели ищут механизмы для возвращения несовершеннолетних.