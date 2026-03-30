Зеленська заявила, що РФ приховує інформацію про викрадених дітей

Росія приховує інформацію про викрадених українських дітей. Україна шукає всі можливі важелі тиску. У цьому питанні ми покладаємось на допомогу від міжнародних партнерів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю Fox News.

РФ не дає інформації про викрадених дітей

Зеленський розповіла, що Україна не отримує від Росії даних про незаконно вивезених дітей. Через це ми змушені покладатися на допомогу міжнародних партнерів.

"Ми шукаємо будь-які можливості впливати на Росію і отримувати інформацію про українських дітей. На жаль, напряму ми її не отримуємо", — сказала перша леді.

За її словами, наразі створено міжнародну коаліцію з повернення дітей, до якої долучилися понад 40 країн і організацій. Попри це процес триває дуже важко, оскільки дітей повертають невеликими групами.

"Такими темпами ми будемо кілька десятків років повертати всіх українських дітей, а їхнє життя проходить", — наголосила Олена Зеленська.

Як писали Новини.LIVE, раніше нардепка заявила, що в РФ може перебувати 700 тисяч українських дітей. Однак наразі офіційно ідентифіковано 19 546 незаконно вивезених неповнолітніх.

А 27 березня у Конгресі США обговорили повернення викрадених РФ українських дітей. Американські законодавці шукають механізми для повернення неповнолітніх.