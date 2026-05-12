Зеленский: Швейцария и Кипр будут помогать возвращать украинских детей

Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Швейцария и Кипр присоединились к коалиции за возвращение похищенных украинских детей. Сейчас коалиция Bring Kids Back UA объединяет уже почти 50 стран.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Что сказал Зеленский о возвращении украинских детей

"Сейчас мы имеем настоящую глобальную коалицию - от Канады и Латинской Америки, от США и Аргентины до Европы и Японии. А сегодня к нашей коалиции присоединяются Швейцария и Кипр. Сейчас в этой коалиции объединились почти 50 стран... Практически каждый месяц мы видим результаты. Дети возвращаются домой", — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина вместе с партнерами продолжает устанавливать местонахождение депортированных детей, отслеживать цепи похищения и работать над их возвращением.

Стоит заметить, что по словам главы МИД Канады Аниты Ананд, к коалиции кроме Кипра и Швейцарии, присоединились также Монако и Панама. В частности, ее цитировало издание "Европейская правда".

Что еще сказал президент

Зеленский отметил, что санкции против причастных к похищению украинских детей должны усиливаться. В этом контексте он напомнил, что Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест Владимира Путина и других причастных к депортации украинских детей.

Также он отметил, Россия похитила десятки десятки тысяч детей и научила их ненавидеть собственную страну.

Кроме того, президент добавил, что похищение детей Россией нельзя считать "региональной проблемой", поскольку государство, которое совершает такие преступления против детей, "способно на любые преступления".

Как сообщало Новини.LIVE, в конце апреля Зеленский проинформировал, что домой из России удалось уже вернуть 2126 украинских детей. Он сказал, к возвращать детей надо как можно скорее, поскольку РФ пытается сделать все, чтобы лишить их национальной идентичности.

Также мы писали, что по словам правозащитницы Людмилы Денисовой, реальное количество депортированных Россией украинских детей неизвестно. Причиной этого стал хаотичный характер принудительного вывоза.