Правозащитница: количество депортированных РФ украинских детей неизвестно

Правозащитница: количество депортированных РФ украинских детей неизвестно

Дата публикации 30 апреля 2026 05:30
Правозащитница: количество депортированных Россией украинских детей неизвестно
Девочка в детском вагоне. Фото: УЗ

Правозащитница Людмила Денисова заявила, что реальное количество депортированных Россией украинских детей неизвестно. Причиной тому стал хаотичный характер принудительного вывоза.

Об этом она сказала в эфире "День.LIVE".

Почему неизвестно количество депортированных из Украины детей

Денисова отметила, что власти РФ заявляют о сотнях тысяч переселенцев в то время, как Украина может подтвердить поименно лишь небольшую часть.

"Россия говорит о более 700 тысячах депортированных детей. Сейчас идентификация проведена якобы 35 тысяч, а верифицировано 19 с половиной тысяч. Еще 45 Интерпол установил. Поэтому нельзя установить точную цифру. Это все предположения: или их было 700 тысяч, или 19 тысяч", — сказала правозащитница.

Она добавила, что депортация с оккупированных территорий имела массовый и неконтролируемый характер. В частности, людей грузили в эшелоны и отправляли в самые отдаленные регионы РФ.

Читайте также:

Также Денисова пояснила, что вернуть детей тоже сложно, поскольку Украина не имеет дипломатического представительства или страны-посредника на территории РФ, куда бы похищенные дети могли обратиться за защитой.

Как сообщало Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский недавно отчитался, что Украина вернула домой уже более 2100 детей, которых незаконно похитила и депортировала Россия.

Также мы писали, что по словам нардепа Елены Хоменко, на оккупированных территориях проживает 1,6 млн украинских детей. Однако РФ постоянно проводит мероприятия по их депортации.

дети война в Украине Россия эфир Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
