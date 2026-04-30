Головна Новини дня Правозахисниця: кількість депортованих Росією українських дітей невідома

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 05:30
Дівчинка в дитячому вагоні. Фото: УЗ

Правозахисниця Людмила Денісова заявила, що реальна кількість депортованих Росією українських дітей невідома. Причиною тому став хаотичний характер примусового вивезення.

Про вона сказала в ефірі "День.LIVE".

Чому невідомо кількість депортованих з України дітей

Денісова зазначила, що влада РФ заявляє про сотні тисяч переселенців у той час, як Україна може підтвердити поіменно лише невелику частину.

"Росія говорить про понад 700 тисяч депортованих дітей. Зараз ідентифікація проведена нібито 35 тисяч, а верифіковано 19 з половиною тисяч. Ще 45 Інтерпол встановив. Відтак не можна встановити точну цифру. Це все припущення: чи їх було 700 тисяч, чи 19 тисяч", — сказала правозахисниця.

Вона додала, що депортація з окупованих територій мала масовий та неконтрольований характер. Зокрема, людей вантажили в ешелони та відправляли в найвіддаленіші регіони РФ.

Читайте також:

Також Денісова пояснила, що повернути дітей теж складно, оскільки Україна не має дипломатичного представництва чи країни-посередника на території РФ, куди б викрадені діти могли звернутися за захистом.

Як повідомляло Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський нещодавно відзвітував, що Україна повернула додому вже понад 2100 дітей, яких незаконно викрала та депортувала Росія.

Також ми писали, що за словами нардепи Олени Хоменко, на окупованих територіях проживає 1,6 млн українських дітей. Проте РФ постійно проводить заходи щодо їх депортації.

діти війна в Україні Росія ефір Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
