ООН: в Україні від початку війни загинуло понад 15 тисяч цивільних

Надзвичайники та медики на місці атаки РФ рятують людей. Фото: ДСНС України

Від початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 15 850 цивільних людей, серед яких сотні дітей. В ООН наголошують, що реальна кількість жертв може бути значно більшою, адже частину даних досі неможливо підтвердити. Лише у квітні цього року кількість загиблих і поранених серед мирного населення стала найвищою за останні місяці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву представниці Департаменту з політичних і миротворчих справ Організації Об’єднаних Націй Кайоко Гото під час засідання Ради безпеки ООН.

В Україні загинуло понад 15 тисяч мирних громадян від початку війни

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, від лютого 2022 року внаслідок повномасштабної війни РФ в Україні загинули 15 850 цивільних, зокрема 791 дитина.

Також, за інформацією ООН, поранення отримали 44 809 людей, серед яких 2 752 дитини.

У міжнародній організації зазначають, що фактична кількість постраждалих, ймовірно, є значно вищою через складність збору інформації в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Окремо в ООН звернули увагу на різке зростання кількості жертв серед цивільного населення у квітні. Відтак, за квітень в Україні загинули щонайменше 238 мирних жителів, а ще 1 404 людини були поранені. Це найвищий щомісячний показник серед цивільних із липня 2025 року.

Крім того, представниця ООН заявила, що минулого тижня Україна пережила одну з наймасштабніших повітряних атак від початку повномасштабного вторгнення. За її словами, 13 та 14 травня Росія випустила по території України понад 1500 безпілотників і десятки ракет.

Також Кайоко Гото повідомила, що минулого тижня в Україні сталися два тривожні інциденти за участю безпілотників, які зачепили персонал ООН. Зокрема, 14 травня в Херсоні автомобіль Організації Об’єднаних Націй двічі потрапив під атаку дронів РФ.

"Чітко позначений транспортний засіб був частиною міжвідомчої гуманітарної місії під керівництвом Управління з координації гуманітарних питань. Про місію сторони було повідомлено заздалегідь. Це сталося після інциденту 12 травня, коли інший, чітко позначений транспортний засіб ООН, який був частиною гуманітарного конвою Всесвітньої продовольчої програми, був, як повідомляється, атакований дроном дистанційного керування", — зазначила представниця ООН.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 20 травня російські війська атакували Сумську область безпілотниками, завдаючи ударів по житлових районах Конотопської та Шосткинської громад. У Конотопі дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого є поранені, під завалами можуть залишатися люди.

Новини.LIVE також повідомляли, що 19 травня окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, поціливши в район із цивільною забудовою. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше 17 отримали поранення, серед них є дитина.