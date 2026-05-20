ООН: в Украине с начала войны погибло более 15 тысяч гражданских

Чрезвычайники и медики на месте атаки РФ спасают людей. Фото: ГСЧС Украины

С начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 15 850 гражданских людей, среди которых сотни детей. В ООН отмечают, что реальное количество жертв может быть значительно больше, ведь часть данных до сих пор невозможно подтвердить. Только в апреле этого года количество погибших и раненых среди мирного населения стало самым высоким за последние месяцы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление представительницы Департамента по политическим и миротворческим делам Организации Объединенных Наций Кайоко Гото во время заседания Совета безопасности ООН.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с февраля 2022 года в результате полномасштабной войны РФ в Украине погибли 15 850 гражданских, в том числе 791 ребенок.

Также, по информации ООН, ранения получили 44 809 человек, среди которых 2 752 ребенка.

В международной организации отмечают, что фактическое количество пострадавших, вероятно, значительно выше из-за сложности сбора информации в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Отдельно в ООН обратили внимание на резкий рост количества жертв среди гражданского населения в апреле. Следовательно, за апрель в Украине погибли по меньшей мере 238 мирных жителей, а еще 1 404 человека были ранены. Это самый высокий ежемесячный показатель среди гражданских с июля 2025 года.

Кроме того, представитель ООН заявила, что на прошлой неделе Украина пережила одну из самых масштабных воздушных атак с начала полномасштабного вторжения. По ее словам, 13 и 14 мая Россия выпустила по территории Украины более 1500 беспилотников и десятки ракет.

Также Кайоко Гото сообщила, что на прошлой неделе в Украине произошли два тревожных инцидента с участием беспилотников, которые задели персонал ООН. В частности, 14 мая в Херсоне автомобиль Организации Объединенных Наций дважды попал под атаку дронов РФ.

"Четко обозначенное транспортное средство было частью межведомственной гуманитарной миссии под руководством Управления по координации гуманитарных вопросов. О миссии стороны были уведомлены заранее. Это произошло после инцидента 12 мая, когда другое, четко обозначенное транспортное средство ООН, которое было частью гуманитарного конвоя Всемирной продовольственной программы, было, как сообщается, атаковано дроном дистанционного управления", — отметила представительница ООН.

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 20 мая российские войска атаковали Сумскую область беспилотниками, нанося удары по жилым районам Конотопской и Шосткинской общин. В Конотопе дрон попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего есть раненые, под завалами могут оставаться люди.

Новини.LIVE также сообщали, что 19 мая оккупанты ударили баллистической ракетой по центру Прилук, попав в район с гражданской застройкой. В результате атаки погибли два человека, еще по меньшей мере 17 получили ранения, среди них есть ребенок.