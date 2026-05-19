Россия ударила баллистикой по центру Прилук: есть погибшие и раненые

Полицейский фиксирует последствия атаки. Фото: Нацполиция Украины

Российские войска во вторник, 19 мая, нанесли удар баллистической ракетой по центральной части города Прилуки. В результате этой очередной атаки по мирному населению погибли два человека, а еще 17 получили ранения, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

Баллистический удар по Прилукам 19 мая

Российская армия совершила очередную террористическую атаку против мирного населения Украины, попав баллистической ракетой в центр города Прилук. Удар пришелся на район с плотной гражданской инфраструктурой, из-за чего разрушениям подвергся ряд городских зданий, а также транспортные средства местных жителей.

Последствия от взрыва. Фото: Нацполиция Украины

По предварительным данным правоохранителей, пока подтверждена гибель двух человек. Количество раненых возросло до семнадцати человек, причем среди травмированных есть по меньшей мере один ребенок. Всем пострадавшим оказывают неотложную медицинскую помощь, но количество жертв еще уточняется.

Сразу после взрыва на место прилета прибыли спасатели, медики и полицейские. Сейчас там координируют работу следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты и полицейские офицеры общины, которые помогают эвакуировать людей из поврежденных зданий и обеспечивают правопорядок. Параллельно с ликвидацией последствий обстрела представители экстренных служб собирают вещественные доказательства и документируют это военное преступление России для дальнейшей передачи материалов в суд.

Ранее в компании "Нафтогаз", как писали Новини.LIVE, подтвердили российскую атаку по одному из их объектов на территории Черниговской области. В результате удара никто не пострадал, но есть повреждения оборудования.

В конце апреля российские войска применили дроны по Прилукам. Тогда под атакой оказался полицейский участок.