Головна Новини дня Росія вдарила балістикою по центру Прилук: є загиблі та поранені

Дата публікації: 19 травня 2026 12:02
Поліцейський фіксує наслідки атаки. Фото: Нацполіція України

Російські війська у вівторок, 19 травня, завдали удару балістичною ракетою по центральній частині міста Прилуки. Внаслідок цієї чергової атаки по мирному населенню загинули двоє людей, а ще 17 отримали поранення, серед яких є дитина.

Про це повідомили в Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

Балістичний удар по Прилуках 19 травня

Російська армія здійснила чергову терористичну атаку проти мирного населення України, поціливши балістичною ракетою в середмістя Прилук. Удар припав на район із щільною цивільною інфраструктурою, через що руйнувань зазнала низка міських будівель, а також транспортні засоби місцевих жителів.

Прилуки обстріл 19 травня
Наслідки від вибуху. Фото: Нацполіція України

За попередніми даними правоохоронців, наразі підтверджено загибель двох людей. Кількість поранених зросла до сімнадцяти осіб, причому серед травмованих є щонайменше одна дитина. Усім постраждалим надають невідкладну медичну допомогу, але кількість жертв ще уточнюється.

Одразу після вибуху на місце прильоту прибули рятувальники, медики та поліцейські. Наразі там координують роботу слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти та поліцейські офіцери громади, які допомагають евакукувати людей з пошкоджених споруд та забезпечують правопорядок. Паралельно з ліквідацією наслідків обстрілу представники екстрених служб збирають речові докази та документують цей воєнний злочин Росії для подальшого передання матеріалів до суду.

Раніше у компанії "Нафтогаз", як писали Новини.LIVE, підтвердили російську атаку по одному з їх об'єктів на території Чернігівської області. Внаслідок удару ніхто не постраждав, але є пошкодження обладнання.

Наприкінці квітня російські війська застосували дрони по Прилуках. Тоді під атакою опинився поліцейський відділок.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
