Росія вдарила по райвідділу поліції у місті Прилуки

Пожежа внаслідок прильоту дрона. Фото: Поліція Чернігівської області

У Прилуках на Чернігівщині в понеділок, 20 квітня, зафіксовано влучання ворожих безпілотників, унаслідок чого травмовано одну людину та спалахнула пожежа в районному відділку поліції.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Чернігівської області, передає Новини.LIVE.

Росія вдарила дронами по відділу поліції в Прилуках

Наразі офіційно підтверджено інформацію про одного травмованого місцевого жителя, який постраждав безпосередньо під час цього повітряного нападу.

Пожежа внаслідок влучання дрона. Фото: Нацполіція України

Вибухи безпілотників призвели до серйозних наслідків у населеному пункті. Зокрема, на території місцевого районного відділу поліції після прильоту зайнялася пожежа. Крім того, значних руйнувань та пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, а також припарковані транспортні засоби громадян.

Руйнування та пошкодження біля відділку поліції. Фото: Нацполіція України

Правоохоронні органи вже розпочали фіксацію наслідків ворожого терору. Усі відомості щодо атаки на Прилуки офіційно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Дії російської армії кваліфіковано за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення законів та звичаїв війни.

Новини.LIVE раніше повідомляли, як російська армія б'є не лише по об'єктах критичної інфраструктури, а й по звичайних цивільних будівлях. Так 13 березня у Новгород-Сіверському, під атакою опинилася місцева бібліотека.

Нещодавно Росія вдарила по об'єкту енергоінфраструктури у Чернігівській області, що призвело до масштабного блекауту. Без електрики залишилося понад 380 тисяч абонентів.

Разом з тим призупинила роботу Чернігівська ТЕЦ. У компанії повідомили, що уже розпочали ремонтні роботи, але термінів не готові назвати.