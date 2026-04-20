Россия ударила по райотделу полиции в городе Прилуки

Пожар в результате прилета дрона. Фото: Полиция Черниговской области

В Прилуках на Черниговщине в понедельник, 20 апреля, зафиксировано попадание вражеских беспилотников, в результате чего травмирован один человек и вспыхнул пожар в районном отделении полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области, передает Новини.LIVE.

Сейчас официально подтверждена информация об одном травмированном местном жителе, который пострадал непосредственно во время этого воздушного нападения.

Пожар в результате попадания дрона. Фото: Нацполиция Украины

Взрывы беспилотников привели к серьезным последствиям в населенном пункте. В частности, на территории местного районного отдела полиции после прилета занялся пожар. Кроме того, значительные разрушения и повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, а также припаркованные транспортные средства граждан.

Разрушения и повреждения возле отделения полиции. Фото: Нацполиция Украины

Правоохранительные органы уже начали фиксацию последствий вражеского террора. Все сведения об атаке на Прилуки официально внесены в Единый реестр досудебных расследований. Действия российской армии квалифицированы по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая касается нарушения законов и обычаев войны.

