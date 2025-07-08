Як українці вшановують загиблих в Охматдиті - відео

Кияни вшанували пам'ять загиблих через рік після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 8 липня, минає рік від однієї з найстрашніших атак Росії на Україну за весь час повномасштабної війни. Люди вшанували пам'ять загиблих під час обстрілу РФ по лікарні "Охматдит".

Про це повідомив журналіст Олександр Саюн в ефірі програми День.LIVE.

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Торік у цей день російські війська завдали масованого ракетного удару по українських містах, випустивши понад 40 ракет різного типу — серед них надзвукові "Кинджали", балістичні "Іскандери" та крилаті "Калібри".

Тоді загинули 47 людей, з них 33 — у столиці.

Символом трагедії став прямий удар по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві, а також руйнування житлового будинку на вулиці Сальського.

Олександр Саюн нагадав про масштаби того злочину та наголосив, що "Охматдит" став болючим символом усього народу.

Сьогодні біля зруйнованої будівлі лікарні та місця загибелі людей у Святошинському районі знову людно. Українці приносять квіти, м’які іграшки, дитячі малюнки й лампадки — в пам’ять про тих, чиє життя обірвалося в одну мить.

Нагадаємо, що 8 липня 2024 року Київ пережив один із найжорстокіших ракетних обстрілів з початку повномасштабного вторгнення. Під ворожий вогонь потрапила й Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" — один із ключових медичних закладів України, де лікуються найтяжчі дитячі патології.

Додамо, що лікарню "Охматдит", в якій лікують важкохворих дітей, досі не вдалося комплексно відремонтувати.