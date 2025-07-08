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Главная Новости дня Год после удара РФ по Охматдету — как украинцы чествуют погибших

Год после удара РФ по Охматдету — как украинцы чествуют погибших

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 16:36
Как украинцы чествуют погибших в Охматдете - видео
Киевляне почтили память погибших спустя год после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 8 июля, исполняется год с одной из самых страшных атак России на Украину за все время полномасштабной войны. Люди почтили память погибших во время обстрела РФ по больнице "Охматдет".

Об этом сообщил журналист Александр Саюн в эфире программы День.LIVE.

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Как украинцы чтят погибших

В прошлом году в этот день российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинским городам, выпустив более 40 ракет различного типа — среди них сверхзвуковые "Кинжалы", баллистические "Искандеры" и крылатые "Калибры".

Тогда погибли 47 человек, из них 33 — в столице.

Символом трагедии стал прямой удар по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве, а также разрушение жилого дома на улице Сальского.

Александр Саюн напомнил о масштабах того преступления и отметил, что "Охматдет" стал болезненным символом всего народа.

Сегодня возле разрушенного здания больницы и места гибели людей в Святошинском районе снова людно. Украинцы приносят цветы, мягкие игрушки, детские рисунки и лампадки — в память о тех, чья жизнь оборвалась в один миг.

Напомним, что 8 июля 2024 года Киев пережил один из самых жестоких ракетных обстрелов с начала полномасштабного вторжения. Под вражеский огонь попала и Национальная детская специализированная больница "Охматдет" — одно из ключевых медицинских учреждений Украины, где лечатся тяжелые детские патологии.

Добавим, что больницу "Охматдет", в которой лечат тяжелобольных детей, до сих пор не удалось комплексно отремонтировать.

обстрелы война в Украине Охматдет війна Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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