Боль, которая не проходит: 4 июня Украина чтит детей, которых убила Россия

Цветы и игрушки на месте удара РФ по Киеву, который унес жизни детей. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ежегодно 4 июня Украина вспоминает своих самых молодых граждан, чьи жизни унесла российская война. Этот день Верховная Рада утвердила своим постановлением в июне 2021 года. Дату выбрали символично, ведь именно 4 июня на мировом уровне отмечают Международный день невинных детей — жертв агрессии, основанный ООН в 1982 году.

Новини.LIVE расскажет больше о Дне памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

4 июня — День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ

Украина присоединилась к мировому сообществу, чтобы не только почтить память погибших, но и в очередной раз напомнить миру о жестоких военных преступлениях России. Российская агрессия продолжается с 2014 года, когда враг оккупировал Крым и часть Донбасса, и уже тогда Украина начала терять детей. Однако самые страшные и масштабные потери страна понесла после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Люди чтят память детей, которые погибли от удара РФ по детской площадке в Кривом Роге 4 апреля 2025 года. Фото: Днепропетровская ОВА

По подтвержденным данным Организации Объединенных Наций по состоянию на май 2026 года, масштабы трагедии являются потрясающими, хотя международные наблюдатели отмечают, что из-за отсутствия доступа к оккупированным территориям реальное количество жертв значительно больше.

С февраля 2022 года в Украине погибло не менее 15 850 мирных жителей, и среди этого количества официально подтверждена смерть 791 ребенка. Травмы различной степени тяжести получили 44 809 человек, среди которых 2 752 — это дети.

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Только за весну 2026 года Россия существенно усилила воздушные удары, а в мае ООН зафиксировала рекордную интенсивность обстрелов украинских городов. В частности, только за два дня в середине мая враг выпустил более 1500 дронов и десятки ракет. Жертвами этих атак ежедневно становятся гражданские люди и дети, которые погибают в собственных кроватях, школах, больницах и на детских площадках.

Спасатели чтят память погибших детей от ракетного удара по Тернополю 19 ноября 2025 года. Фото: ГСЧС Тернополь

Тысячи детей пережили ужасы оккупации и обстрелов, потеряли родителей, дома и друзей, получив глубокие психологические травмы. Отдельной трагедией является незаконная депортация, когда Россия массово и принудительно вывозит украинских детей на свою территорию или вглубь оккупированных регионов, пытаясь стереть их национальную идентичность. Кроме того, Россия игнорирует любые правила безопасности.

Согласно Женевским конвенциям 1949 года, дети имеют статус гражданских лиц и во время войны должны находиться под особой защитой. Намеренные удары России по жилым домам, лицеям, детским садам и даже специализированным детским больницам являются прямыми военными преступлениями. Особенно циничными являются прицельные вражеские удары по детским площадкам. Украинские правоохранители и международные юристы тщательно документируют каждую смерть и каждое ранение ребенка. Все собранные материалы последовательно передают в международные суды, чтобы привлечь военное и политическое руководство России к полной ответственности.

Именно поэтому 4 июня является не просто днем скорби по невинным жертвам. Этот день напоминает украинцам и всему миру, что война ломает судьбы и приносит неописуемую боль в семьи украинцев.

Новини.LIVE ранее писали о том, что в феврале 2026 года Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил, что в международный Реестр ущерба уже поступило более 110 тысяч заявлений о военных преступлениях, совершенных Россией в Украине. На сегодня к межправительственному соглашению о создании этого Реестра официально присоединились 44 государства и Европейский Союз.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация предлагала провести обмен незаконно вывезенных украинских детей на своих военнопленных. Глава государства подчеркнул, что подобные инициативы со стороны Москвы являются абсолютно неприемлемыми и грубо противоречат нормам международного права. Зеленский отдельно подчеркнул, что несмотря на все циничные попытки шантажа со стороны агрессора, Украина продолжает системно работать над возвращением каждого похищенного ребенка домой.