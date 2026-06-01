Зеленський: РФ хотіла обміняти викрадених дітей на військовополонених

Росія пропонувала обміняти незаконно вивезених українських дітей на військовополонених. Президент України Володимир Зеленський заявив, що такі пропозиції є неприйнятними та суперечать міжнародному праву. Глава держави наголосив, що Україна продовжує працювати над поверненням викрадених дітей додому.

Володимир Зеленський заявив, що російська сторона пропонувала обміняти викрадених українських дітей на військовополонених.

Глава держави зазначив, що Росія незаконно вивезла щонайменше 20 тисяч українських дітей, хоча реальна кількість може бути значно більшою. За його словами, Україні вдалося ідентифікувати близько 20 тисяч дітей, однак повернути вдалося лише близько 2 200.

Лідер наголосив, що цивільних, зокрема дітей, не можна обмінювати — їх потрібно саме повертати.

Пояснюючи позицію України, глава держави окремо підкреслив неприпустимість будь-яких "обмінів" щодо дітей і наголосив на їх виключно гуманітарному статусі.

"Викрадено тисячі українських дітей. Ми знаємо про 20 тисяч, можливо більше. Але ми ідентифікували 20 тисяч імен. Ми знаємо імена і можемо повернути завдяки лідерам різних країн, партнерам Близького Сходу, першим леді України та США, вони також допомагають. В ці роки повернено 2 200. Це 10% від відомої кількості. Думаю, тисячі ще не ідентифіковані. Це велика проблема.

Запропонували обміняти дітей на солдатів. Уявіть, як обміняти дітей? Не можна. Це незаконно. Цивільних не можна міняти. Їх можна повернути. Пропозиція обміняти дітей доводить, що їх викрали. Сподіваюся, Конгрес запровадить санкції", — сказав Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Зеленський повідомив, що Швейцарія та Кіпр долучилися до роботи міжнародної коаліції, яка займається поверненням викрадених українських дітей. За його словами, ініціатива Bring Kids Back UA вже об’єднує близько 50 країн. Президент наголосив, що разом із партнерами Україна продовжує встановлювати місцеперебування депортованих дітей і працює над їх поверненням додому.

Новини.LIVE також повідомляли, що у травні 2026 року Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія, Канада та ЄС запровадили нові санкції проти російських осіб і організацій, причетних до викрадення українських дітей. Обмеження стосуються депортації, русифікації та примусової ідеологічної обробки дітей з України.