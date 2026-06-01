Зеленский: РФ хотела обменять похищенных детей на военнопленных

Россия предлагала обменять незаконно вывезенных украинских детей на военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие предложения неприемлемы и противоречат международному праву. Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает работать над возвращением похищенных детей домой.

Владимир Зеленский заявил, что российская сторона предлагала обменять похищенных украинских детей на военнопленных.

Глава государства отметил, что Россия незаконно вывезла по меньшей мере 20 тысяч украинских детей, хотя реальное количество может быть значительно больше. По его словам, Украине удалось идентифицировать около 20 тысяч детей, однако вернуть удалось лишь около 2 200.

Лидер подчеркнул, что гражданских, в частности детей, нельзя обменивать — их нужно именно возвращать.

Объясняя позицию Украины, глава государства отдельно подчеркнул недопустимость любых "обменов" в отношении детей и отметил их исключительно гуманитарный статус.

"Похищены тысячи украинских детей. Мы знаем о 20 тысячах, возможно больше. Но мы идентифицировали 20 тысяч имен. Мы знаем имена и можем вернуть благодаря лидерам разных стран, партнерам Ближнего Востока, первым леди Украины и США, они также помогают. В эти годы возвращено 2 200. Это 10% от известного количества. Думаю, тысячи еще не идентифицированы. Это большая проблема.

Предложили обменять детей на солдат. Представьте, как обменять детей? Нельзя. Это незаконно. Гражданских нельзя менять. Их можно вернуть. Предложение обменять детей доказывает, что их похитили. Надеюсь, Конгресс введет санкции", — сказал Зеленский.

Новини.LIVE информировали, что недавно Зеленский сообщил, что Швейцария и Кипр присоединились к работе международной коалиции, которая занимается возвращением похищенных украинских детей. По его словам, инициатива Bring Kids Back UA уже объединяет около 50 стран. Президент подчеркнул, что вместе с партнерами Украина продолжает устанавливать местонахождение депортированных детей и работает над их возвращением домой.

Новини.LIVE также сообщали, что в мае 2026 года Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания, Канада и ЕС ввели новые санкции против российских лиц и организаций, причастных к похищению украинских детей. Ограничения касаются депортации, русификации и принудительной идеологической обработки детей из Украины.