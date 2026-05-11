Зеленский: союзники ввели новые санкции против РФ за похищение детей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Великобритания, Канада и Европейский Союз объявили новые санкции против российских лиц и структур, причастных к депортации украинских детей. Ограничения касаются тех, кто участвовал в принудительном вывозе, русификации и идеологической обработке детей из Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за усиление санкционного давления на Россию.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в понедельник, 11 мая.

Зеленский о новых санкциях против РФ за похищение детей

По словам Зеленского, под санкции Великобритании попали 85 физических и юридических лиц, которые принимали участие в депортации украинских детей, их русификации и пропагандистских кампаниях. Канада, в свою очередь, ввела ограничения против 23 человек и пяти организаций, связанных с принудительным перемещением и милитаризацией детей.

Также санкционный пакет Европейского Союза охватил 16 человек и семь организаций, которых подозревают в незаконном вывозе украинских детей в Россию и их дальнейшем принудительном усыновлении.

Президент Украины подчеркнул, что международные партнеры учли часть украинских предложений при формировании новых ограничений.

Читайте также:

"Благодарен за принципиальную позицию и за то, что санкционное давление не останавливается. Партнеры учли много наших предложений, в частности положения из украинского санкционного пакета, введенного несколько недель назад. Мы должны и в дальнейшем совместно работать, чтобы вернуть всех украинских детей домой и чтобы все, кто стоит за этими преступлениями, были привлечены к ответственности", — заявил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в конце марта 2026 года в Конгрессе США провели слушания по похищению украинских детей Россией. Во время заседания обсудили отчет Йельского университета, в котором говорится о причастности российских нефте-газовых компаний к депортации детей из Украины. Также участники встречи подняли вопрос санкций и привлечения виновных к ответственности.

Новини.LIVE также писали, что в марте этого года ООН заявила, что принудительный вывоз украинских детей в Россию является военным преступлением. В международной комиссии также считают, что эти действия имеют признаки преступления против человечности. По данным следствия, Россия незаконно переместила по меньшей мере 1205 детей с оккупированных территорий Украины.