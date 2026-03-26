В Конгрессе обсудили план возвращения похищенных Россией украинских детей

В среду, 25 марта, конгрессмен Джеймс Макговерн из штата Массачусетс, конгрессмен Крис Смит из штата Нью-Джерси и сопредседатели Комиссии Тома Лантоса по правам человека провели официальные слушания касательно похищения украинских детей. Во время встречи заслушали отчет Йельского университета о том, как российские нефте-газовые компании причастны к похищению Россией маленьких украинцев. Также речь шла о привлечении к ответственности в контексте российско-украинской войны.

Подробнее о слушаниях — в материале Новини.LIVE.

Согласно новому отчету Гуманитарной исследовательской лаборатории Школы общественного здоровья Йельского университета, по меньшей мере две ключевые российские нефтегазовые компании профинансировали перевозку двух тысяч 158 детей из Украины в 2022–2025 годах и способствуют их "перевоспитанию". Речь идет о Gazprom и Rosneft.

По данным исследователей, 80% структур, участвовавших в перемещении украинских детей в РФ и временно оккупированный Крым, до сих пор не находятся под американскими и европейскими санкциями.

"По меньшей мере 400 тысяч украинских детей привлекли к российским парамилитарным организациям. Путин не готовится к миру. Он готовится к войне, и наша политика должна это отражать", — отметила советник по политике Razom и American Coalition for Ukraine Екатерина Павлевич.

В отчете, который представили на слушаниях, отмечается, что похищение детей Россией является государственной операцией. Ее финансируют из федерального бюджета, который наполняется благодаря нефтяной отрасли:

"Американские налогоплательщики сейчас фактически вовлечены в поддержку российской военной машины, и это не может продолжаться".

Джим Макговерн, который сопредседательствовал на слушаниях, отметил, что Конгресс нужно шире привлекать к рассмотрению вопросов:

"Нужно, чтобы другие комитеты проводили слушания. У нас есть много вопросов для обсуждения... Все мы, независимо от того, входит ли это в нашу юрисдикцию, должны использовать свой голос и свои должности, чтобы усилить то, что услышали сегодня", — подчеркнул политик.

По его мнению, участие в обсуждениях должны принимать Комитет по иностранным делам, Комитет по энергетике и торговле, Комитет по вопросам вооруженных сил, Комитет по разведке.

Конгрессмен-демократ из Огайо Грег Ландсман считает, что Конгресс должен усилить работу, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к похищению украинских детей, и вернуть несовершеннолетних домой.

"Комиссия сосредоточена на том, что происходит в Украине, на зверствах Путина, включая похищение десятков тысяч детей... Я надеюсь, что, вынеся этот вопрос и ответственных лиц на первый план, мы достигнем необходимых изменений — возвращения этих детей домой... Никто не имеет права делать то, что Путин делает с Украиной, включая похищение детей. Этого никогда не должно происходить", — подчеркнул конгрессмен.

Политический советник организации Razom for Ukraine Екатерина Павлевич отметила, что РФ похитила сотни тысяч украинских детей. Более 19 тысяч 915 случаев являются официально подтвержденными, а еще около 1,6 миллиона детей до сих пор остаются в российской оккупации:

"Слушания были посвящены чрезвычайно важной теме — похищению украинских детей... Это особенно важно сейчас, когда продолжаются мирные переговоры. Те, кто участвует во встречах, должны понимать, что общаются с причастными к этим преступлениям... Надеемся на восстановление санкций против российских нефтяных и газовых компаний. Ключевое — чтобы возвращение украинских детей стало безусловным требованием в любых мирных переговорах".

В РФ и на оккупированных территориях маленьким украинцам навязывают определенные идеи. Были случаи, когда дети подвергались физическому, сексуальному и психологическому насилию. По словам бывшего посла США по вопросам военных преступлений Дэвида Шеффера, это является "прямой, целенаправленной атакой на гражданское население".

Кремль хочет использовать население Украины для пополнения своей армии и подготовки к новым атакам. Отношение России к украинским детям свидетельствует о полном пренебрежении к моральным ценностям, международному праву и человеческой жизни.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Генпрокурора Руслана Кравченко сообщал, что трем причастным к депортации детей объявили о подозрении. Злоумышленники вывезли юных украинцев в РФ. Жертвами стали 213 несовершеннолетних.

Также Новини.LIVE со ссылкой на отчет Комиссии ООН отмечал, что похищение украинских детей признали военным преступлением. Оккупанты часто скрывали от родителей и опекунов, где находятся несовершеннолетние. К тому же они препятствовали возвращению похищенных домой.