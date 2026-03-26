У Конгресі обговорили план повернення викрадених Росією українських дітей

У середу, 25 березня, конгресмен Джеймс Макговерн зі штату Массачусетсу, конгресмен Кріс Сміт зі штату Нью-Джерсі та співголови Комісії Тома Лантоса із прав людини провели офіційні слухання щодо викрадення українських дітей. Під час зустрічі заслухали звіт Єльського університету про те, як російські нафтово-газові компанії причетні до викрадення Росією маленьких українців. Також йшлося про притягнення до відповідальності в контексті російсько-української війни.

Слухання Конгресу у справі українських дітей, яких викрала РФ

Згідно з новим звітом Гуманітарної дослідницької лабораторії Школи громадського здоров’я Єльського університету, щонайменше дві ключові російські нафтогазові компанії профінансували перевезення двох тисяч 158 дітей з України у 2022–2025 роках і сприяють їхньому "перевихованню". Йдеться про Gazprom і Rosneft.

За даними дослідників, 80% структур, які брали участь у переміщенні українських дітей до РФ і тимчасово окупованого Криму, досі не перебувають під американськими та європейськими санкціями.

"Щонайменше 400 тисяч українських дітей залучили до російських парамілітарних організацій. Путін не готується до миру. Він готується до війна, і наша політика має це відображати", — зазначила радниця з політики Razom та American Coalition for Ukraine Катерина Павлевич.

У звіті, який представили на слуханнях, зазначається, що викрадення дітей Росією є державною операцією. Її фінансують із федерального бюджету, який наповнюється завдяки нафтовій галузі:

"Американські платники податків нині фактично залучені до підтримки російської військової машини, і це не може тривати".

Джим Макговерн, який співголовував на слуханнях, зазначив, що Конгрес потрібно ширше залучати до розгляду питань:

"Потрібно, щоб інші комітети проводили слухання. У нас є багато питання для обговорення... Усі ми, незалежно від того, чи входить це до нашої юрисдикції, повинні використовувати свій голос і свої посади, щоб підсилити те, що почули сьогодні", — наголосив політик.

На його думку, участь в обговореннях мають брати Комітет із закордонних справ, Комітет з енергетики та торгівлі, Комітет із питань збройних сил, Комітет із розвідки.

Конгресмен-демократ з Огайо Грег Ландсман вважає, що Конгрес має посилити зусилля, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до викрадення українських дітей, і повернути неповнолітніх додому.

"Комісія зосереджена на тому, що відбувається в Україні, на звірствах Путіна, включаючи викрадення десятків тисяч дітей... Я сподіваюся, що, винісши це питання та відповідальних осіб на перший план, ми досягнемо необхідних змін — повернення цих дітей додому... Ніхто не має права робити те, що Путін робить з Україною, включаючи викрадення дітей. Цього ніколи не має ставатися", — наголосив конгресмен.

Політична радниця організації Razom for Ukraine Катерина Павлевич зазначила, що РФ викрала сотні тисяч українських дітей. Понад 19 тисяч 915 випадків є офіційно підтвердженими, а ще близько 1,6 мільйона дітей досі залишаються в російській окупації:

"Слухання були присвячені надзвичайно важливій темі — викраденню українських дітей... Це особливо важливо зараз, коли тривають мирні переговори. Ті, хто бере участь у зустрічах, мають розуміти, що спілкуються із причетними до цих злочинів... Сподіваємося на відновлення санкцій проти російських нафтових і газових компаній. Ключове — щоб повернення українських дітей стало безумовною вимогою в будь-яких мирних переговорах".

У РФ та на окупованих територіях маленьким українцям нав'язують певні ідеї. Були випадки, коли діти зазнавали фізичного, сексуального та психологічного насильства. За словами колишнього посла США з питань воєнних злочинів Девіда Шеффера, це є "прямою, цілеспрямованою атакою на цивільне населення".

Кремль хоче використовувати населення України для поповнення свого війська та підготовки до нових атак. Ставлення Росії до українських дітей свідчить про повну зневагу до моральних цінностей, міжнародного права та людського життя.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Генпрокурора Руслана Кравченка повідомляв, що трьом причетним до депортації дітей оголосили про підозру. Зловмисники вивезли юних українців до РФ. Жертвами стали 213 неповнолітніх.

Також Новини.LIVE з посиланням на звіт Комісії ООН зазначав, що викрадення українських дітей визнали воєнним злочином. Окупанти часто приховували від батьків та опікунів, де перебувають неповнолітні. До того ж вони перешкоджали поверненню викрадених додому.