Україна
В Україні офіційно дозволили примусову евакуацію дітей

В Україні офіційно дозволили примусову евакуацію дітей

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 15:59
Зеленський підписав закон про примусову евакуацію дітей
Евакуація з прифронтових регіонів. Фото: Нацполіція

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову евакуацію населення з небезпечних територій, зокрема дітей. Його Верховна Рада ухвалила 10 лютого.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту у понеділок, 2 березня.

Читайте також:

Що передбачає закон

"Закон повернуто із підписом президента", — йдеться в картці документа.

закон
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Закон дозволяє примусову евакуацію дітей без згоди батьків.

"З метою захисту дітей, які перебувають у населених пунктах, які розташовані на територіях можливих та активних воєнних (бойових) дій військові адміністрації за письмовою пропозицією військового командування на відповідній території та за погодженням з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, утвореним Кабміном, протягом двох днів з дня отримання пропозиції можуть прийняти рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей", — йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, обов’язкова евакуація в примусовий спосіб дітей здійснюється органами опіки та піклування із залученням Національної поліці.

В’їзд, а також перебування населення в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень забороняється.

Діти війни

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює, хто може отримати статус дитини, постраждалої від війни. На законодавчому рівні хочуть закріпити норму, за якою всі діти, які проживали в умовах повномасштабної агресії та воєнного стану, визнаються такими, що постраждали — без доведення індивідуальних обставин.

Зазначимо, що понад 700 тисяч українських дітей перебувають на окупованих територіях. Вдалося повернути лише понад 2 тисячі таких осіб.

Володимир Зеленський Верховна Рада закон діти евакуація війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
